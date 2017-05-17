Avrupa otomobil pazarı yüzde 4,5 büyüdü

Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak-Nisan döneminde yüzde 4,5 arttı.

Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak-Nisan döneminde yüzde 4,5 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Nisan ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirme verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı ve toplam 5 milyon 487 bin 695 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 5 milyon 251 bin 680 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,1 ile İrlanda, yüzde 3,8 ile Finlandiya, yüzde 3,2 ile Norveç ve yüzde 2,1 ile İsviçre'de görüldü.

2017 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 25,3, Romanya yüzde 22,3 ve Bulgaristan yüzde 20,0 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Nisan ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı ve toplam 1 milyon 230 bin 235 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 319 bin 772 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 19,8 ile İngiltere, yüzde 19,7 ile Norveç, yüzde 15,3 ile Finlandiya ve yüzde 13,2 ile Yunanistan'da görüldü.

2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 29,6, Portekiz yüzde 17,8 ve Polonya yüzde 14,4 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Nisan ayı sonunda Türkiye, yüzde 10,1 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.

