Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü

Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,8 büyüdü.

Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,8 büyüdü.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Ekim ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı ve toplam 13 milyon 234 bin 599 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 12 milyon 748 bin 516 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,3 ile İrlanda'da, yüzde 4,6 ile İngiltere'de ve yüzde 1,0 ile Finlandiya'da görüldü.
2017 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre otomobil satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 23,7, Hırvatistan yüzde 21,7 ve Bulgaristan yüzde 20,5 oranlarıyla yer aldı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ekim ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı ve toplam 1 milyon 207 bin 982 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 140 bin 558 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 13,8 ile İrlanda'da, yüzde 12,2 ile İngiltere'de ve yüzde 4,6 ile Finlandiya'da görüldü.
2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 41,3, Litvanya yüzde 33,0 ve Macaristan yüzde 30,4 oranlarıyla yer aldı.
2017 yılı Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 1,09 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Bıçaklı gasp anı kamerada
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Hariri Fransa'ya gidiyor
Hariri Fransa'ya gidiyor
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Rıza Sarraf, duruşmaya katılmadı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Kendi kendini gasp ettirdi, inandırıcı olsun diye psikiyatriye yattı
Bıçaklı gasp anı kamerada
Bıçaklı gasp anı kamerada
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Iraklı Türkmen ailenin yardım çığlığı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi
Cüneyt Çakır'ın uluslararası karnesi
'27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler'
'27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler'
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü
Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü
Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı
Bar sahibi kadının öldürülme anı kameraya yansıdı
Avrupa'da başkent derbileri haftası
Avrupa'da başkent derbileri haftası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English