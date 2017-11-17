17.11.2017 14:22 Avrupa otomobil pazarı yüzde 3,8 büyüdü

Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,8 büyüdü. Avrupa otomobil pazarı 2017 Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,8 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Ekim ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı ve toplam 13 milyon 234 bin 599 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 12 milyon 748 bin 516 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,3 ile İrlanda'da, yüzde 4,6 ile İngiltere'de ve yüzde 1,0 ile Finlandiya'da görüldü.

2017 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre otomobil satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 23,7, Hırvatistan yüzde 21,7 ve Bulgaristan yüzde 20,5 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ekim ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı ve toplam 1 milyon 207 bin 982 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 140 bin 558 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 13,8 ile İrlanda'da, yüzde 12,2 ile İngiltere'de ve yüzde 4,6 ile Finlandiya'da görüldü.

2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 41,3, Litvanya yüzde 33,0 ve Macaristan yüzde 30,4 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ekim ayı sonunda Türkiye, yüzde 1,09 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.



