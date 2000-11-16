Avrupa’nın mülteciler korkusu

Almanya'da haftalardır “Jamaika Koalisyonu” adı altında dört partili bir koalisyon hükümeti kurabilmek için CDU,CSU, FDP ve Yeşiller pazarlık yapmaktalar. Bir çok konuda anlaşma sağlanamamış durumda. Ancak en büyük sorunlardan biri ise “mülteci politikası”. “Mülteci düşmanlığı” sayesinde “Bundestag'ta” üçüncü büyük meclis grubu oluşturmayı sağlayan AfD'nin başarılarının sürmesinden korkan ve Bavyera'da 2018 yılında Eyalet Meclisi Seçimi nedeniyle “kabuslar gören” CSU, mülteciler konusunda yıllık rakamı “200.000” olarak sınırlamanın yanı sıra Almanya'da geçici kalma iznine sahip mültecilerin aile birleşimine de kesinlikle karşı. Yeşiller için ise bu bir tür “politik ahlak” açısından ödün veremeyecekleri bir konu durumunda. Geçtiğimiz Salı gecesi sabaha kadar tartışıp çözüm bulamadılar ve pazarlığa devam ediyorlar. Hafta sonuna kadar sonuç almak hedefleri. Biz de merakla izlemekteyiz.

Almanya'da hükümetin kurulup, kurulmaması için haklarında pazarlık yapılanlar “insanlar”. Geçici olarak Almanya'da kalmasına izin verilenlen bu insanların “iç savaş” olan ülkelerine daha uzun süre geri dönme şansları yok. O nedenle de Almanya'da kalmalarına izin verilmiş. Ancak bu koşullarda yaşamak zorunda olan insanların eşlerinin ya da çocuklarının yanlarına gelebilmesi adı “hristyan” olan ve dini değerleri ön plana çıkaran bir parti için “tabu” durumunda. AB değerlerinden hiç bahsetmiyoruz. Her pazar kiliseye giden “iyi bir hristyan avrupalının vicdanı nasıl sızlamaz?” diye sormak gerekiyor. Belki yıllarca Almanya'da yaşamak zorunda kalacak insanları eşlerinden ve çocuklarından ayrı tutmak insanlık adına bir “ayıp” bizce!

Söz konusu insanların toplam sayısı ise 60.000 - 300.000 arasında. Bu aile birleşimini savunanlar 60.000 olduğunu iddia ediyor. Karşı çıkanlar da 300.000 olabilir diyor. 300.000 eş ya da çocuk! Almanya için hiç sorun olacak bir rakam değil. Eğer istenirse elbette!

Almanya'da yaşamakta olan insanların 73,3 milyonu Alman kökenli ve 9,5 milyonu “Alman vatandaşı olmayan yabancı”. Toplam nüfusun % 11,4'ü. Bu rakam az görünmese de günümüz global dünyasında ve gündeme gelen göç hareketleri göz önünde tutulduğunda dünyanın bir çok ülkesine göre o kadar fazla da değil.

Almanya'da 2015'te 476.649 sığınma başvurusu yapılmış 2016'da 745.545 ve 2017'nin Ekim ayı sonuna kadar 187.226 başvuru olmuş. 18 Mart 2016'da Türkiye ile imzalanan”Sığınma Anlaşması” sayesinde Almanya sığınmacı başvuruları konusunda büyük bir rahatlama yaşamış. Türkiye sadece Almanya için değil tüm Avrupa ülkeleri için büyük bir yükü kendi üstlenmiş durumda. Almanya'da “aile birleşimi” nerdeyse hükümet kurulmasını engellerken Türkiye insanların en doğal insanca talebi olan aile birleşimi konusunda belki de tüm Avrupa'ya örnek konumda. Suriyeli mülteciler aileleri ile birlikte yaşamaktalar Türkiye'de. Mecliste bunu sorun yapan tek bir siyasi parti yok! Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan CSU, Türkiye'nin AB değerlerine nasıl sahip çıkılacağı konusunda Türkiye'den çok şey öğrenecek durumda!

Günümüz dünyası sürekli yeni mülteciler üretmekte. AB ve bazı Avrupa ülkeleri de bu konuda hiç masum değiller. Silah satış rakamlarını incelemek yeterli bunu tespit etmek için. Bu nedenle mülteciler ülkelerini terk ediyor ve doğal olarak savaş olmayan Avrupa kıtasına ulaşmaya çalışıyorlar.

Almanya haricinde Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkeler dışında diğer Avrupa ülkelerine ulaşan mülteci sayıları ise gerçekte hiç de büyük bir sorun yaratmaması gereken sayılar. Ancak beceriksiz Avrupa hükümetleri ve bu durumu istismar eden ırkçılar maalesef aslında başa çıkılması kolay bu sorunun sokaktaki vatandaş için “büyük bir sorun” haline gelmesine neden olmaktalar. Avrupa'da yaratılan “mülteci korkusu” ve “mülteci düşmanlığı” ise işte Almanya'da “aile birleşimi gibi en insani konunun” ana pazarlık malzemesi olmasına neden olmakta.

2017 yılının sayılarına bakacak olursak Ekim ayına kadar İtalya'da 59.115, Avusturya'da 10.510, Macaristan'da 1975, Polonya'da 2525, Yunanistan'da 19.570, Romanya'da 1300, Bulgaristan'da 1870 ya da Güney Kıbrıs'ta 1365 sığınma başvurusu yapılmış. Bu sayıları Türkiye'nin, Ürdün'ün, Lübnan'ın ya da bazı Afrika ülkeleri ile kıyaslayacak olursak “Avrupa'nın mülteci korkusunu” anlamamız çok daha zorlaşacaktır.

Sadece AB değil tüm Avrupa kıtası mülteciler konusunda büyük bir sınav vermekte.

Bu sınavlardan en çetini şu anda Almanya'da izlemekte olduğumuz. Bakalım Yeşiller, CSU'ya rağmen insanların en doğal hakkı aile birleşimi konusunda Almanya'ya sığınan ve geçici yaşama izni alabilen insanlar için “dik durabilecekler mi?” İnşallah diyoruz.

Türkiye, Almanya kadar zengin bir ülke değil. Türkiye'nin vatandaşları Alman vatandaşlarının refah ortamında yaşamıyorlar. Buna rağmen bugüne kadar bırakın “karşı çıkmayı” tam tersine ailelerin bir araya gelebilmesi için her türlü fedakarlığı yaptılar. Onun için de Avrupa'da gündeme gelen “insanlar üzerine yapılan pazarlıkları” anlamakta güçlük çekiyorlar.