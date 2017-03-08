Avrupa'nın 'doğum' endişesi

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede 510 milyon nüfusa rağmen yıllık doğum rakamları, Avrupa'nın geleceği için endişe oluşturuyor. Eurostat, 2015 yılında AB'de 5 milyon 103 doğumun gerçekleştiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede 510 milyon nüfusa rağmen yıllık doğum rakamları, Avrupa'nın geleceği için endişe oluşturuyor. Eurostat, 2015 yılında AB'de 5 milyon 103 doğumun gerçekleştiğini açıkladı.

AB istatistik kurumu Eurostat, 2015 yılında birlik üyesi ülkelerde 5 milyon 103 doğumun gerçekleştiğini ve AB'li kadınların doğum yaşı ortalamasının 29 olduğunu açıkladı. İstatistiklere göre 2001 yılında 5 milyon 63 bin olan doğum sayısı, 2015 yılında 40 bin arttı.

AB ülkeleri arasında en yüksek doğum oranının 799 binle Fransa, 737 binle Almanya, 485 bin ile İtalya, 418 binle İspanya ve 369 binle Polonya olduğu belirlendi. Doğum oranları artan Fransa ve Almanya'da ise doğum yapanların ağırlıklı bölümünü yabancı kökenli annelerin oluşturduğu ifade edildi. En genç doğuran anneler Bulgar anneler olurken, en yaşlı doğum yapan annelerin İtalyan anneleri olduğu belirlendi.

AB üyesi 28 ülkede doğurganlık oranı yüzde 1,54 olurken, Türkiye'nin doğurganlık oranı 2,4.

(Mehmet Koca / İHA)