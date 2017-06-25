Avrupa'nın bir numarası İspanya

2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya kupanın sahibi oldu.
2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya kupanın sahibi oldu. 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya, Fransa'yı 77-55 mağlup ederek şampiyon oldu. Başkent Prag'daki Prag Arena'da oynanan maçta İspanya ilk periyodu 21-18 önde tamamlarken, devreyi de 39-30 önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 56-40 alan İspanya, mücadeleyi de 77-55 kazanarak şampiyon oldu. Fransa ise gümüş madalya elde etti.
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