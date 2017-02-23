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'Avrupa Ligi'nde Beşiktaş kupayı alabilir'
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'Avrupa Ligi'nde Beşiktaş kupayı alabilir'

Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, 'UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir' dedi.

Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, "UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" dedi.
Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden İsrail temsilcisinde Teknik Direktör Barak Bakhar maç sonu açıklamalarda bulundu.
İsrailli çalıştırıcı, "1-1 skorla gelmiş olsaydık buraya belki kazanabilirdik ama maalesef olmadı. Kura çekildikten sonra çok zor bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz kadro olarak elimizden geleni yaptık ve en iyi verimi almaya çalıştık. Yanlış kadroyla çıkmadık, kim maçı kazanmak istediyse onu da kadroya aldık. UEFA Avrupa Ligi'nde favori olarak Beşiktaş'ı görüyorum, kupayı alabilir" diye konuştu.
(Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort /İHA)

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