Avrupa'da Yahudi düşmanlığı arttı

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 27 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle İsrail Diaspora Bakanlığı yıllık saldırı raporu yayınladı. Raporda Almanya'da artan antisemitizm saldırıları İsrail hükumeti tarafından kınandı.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 27 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle İsrail Diaspora Bakanlığı yıllık saldırı raporu yayınladı. Raporda Almanya'da artan antisemitizm saldırıları İsrail hükumeti tarafından kınandı.

Dünya genelinde Yahudi düşmanlığında artışın olduğunu açıklayan İsrail Diaspora Bakanlığı, yayınladığı yıllık raporda özellikle sosyal medyada yapılan hakaret, aşağılama ve düşmanlıklarda büyük artışın yaşandığı, buna paralel olarak ta fiziki saldırıların çoğaldığı belirtildi.

Yıllık raporda, Almanya'da 2016 yılında gerçekleştirilen antisemitizm saldırıların yüzde 50 artış kaydedilirken, İngiltere'de ise bu oranın yüzde 62'ye yükseldiği vurgulandı.

Avrupa'da artık Yahudi düşmanlığının arkasında ırkçı partilerin artışının büyük etkisinin olduğunu belirlendiğine dikkat çekildi. Ayrıca raporda, ABD'deki seçim çalışmaları yüzünden yaşanılan İsrail karşıtlığı ve Yahudi düşmanlığının yüzde 45'lere kadar yükseldiği ifade edildi. Fransa'da 2016 yılında İsrail karşıtlığı ve Yahudi düşmanlığında ciddi bir azalma yaşandı.

Raporda ayrıca 2015 yılında Yahudilere karşı girişilen ve kayıt altına alınan saldırı sayısı 808 olarak belirlenirken, bu sayı 2016 yılında yüzde 65'lik bir gerilemeyle 294 oldu.

(Mehmet Koca/İHA)