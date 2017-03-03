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Avrupa'da en az vergiyi Türk kulüpleri ödüyor
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Avrupa'da en az vergiyi Türk kulüpleri ödüyor

Avrupa'nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına göz önüne alındığında Türkiye'deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı görünüyor. Avrupa'daki kulüpler, bir futbolcu için Türkiye'dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına göz önüne alındığında Türkiye'deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı görünüyor. Avrupa'daki kulüpler, bir futbolcu için Türkiye'dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.
KPMG Futbol Benchmark'ın araştırmasına göre Türkiye Ligi, Avrupa'nın önemli liglerinde ödenen vergi uygulamalarına göre oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Robin van Persie, Vesley Sneijder, Vincent Aboubakar, Fernando Muslera, Martin Skrtel ve Simon Kjaer gibi dünyaca ünlü yıldızlar Süper Lig'de top koşturuyor. Ancak Türk kulüpleri, bu futbolcular için Avrupa'daki kulüplere oranla çok mütevazı vergiler ödüyor.

EN FAZLA MALİYET FRANSA'DA
Futbolculara ödenen vergi oranlarına baktığımızda en fazla vergiyi Fransız kulüpleri ödüyor. Türkiye'de yılda en az 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun kulübüne maliyeti 1 milyon 190 bin Euro. Almanya'da bu maliyet 1 milyon 900 bin Euro, Portekiz Ligi'nde 2 milyon 240 bin Euro, Fransa'da ise 2 milyon 740 bin Euro'ya kadar yükseliyor. Transferlere ödedikleri astronomik rakamlarla dikkat çeken ve vergi oranlarının düşük olduğu konuşulan Çin'de bile 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun maliyeti 1 milyon 780 bin Euro olarak ön plana çıkıyor.
Futbolcuların maliyetleri yükseldikçe vergiler de artıyor. Çin'de bir futbolcuya 5 milyon euro net kazanç önerilirken 4 milyon Euro da vergi ödeniyor. Fransa'da bir futbolcuya 5 milyon Euro ödenmesi halinde ise devlet tam 9 milyon 220 bin Euro vergi alıyor.
Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda Türk kulüplerinin Avrupa'daki rakiplerine oranla yabancı futbolcu transferinde çok avantajlı olduğu ortaya çıkıyor.
Yılda 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun yer aldığı ülkeye göre kulübüne maliyeti şöyle:
Türkiye: 1.19 milyon Euro
Çin: 1.78 milyon Euro
Almanya: 1.90 milyon Euro
İspanya: 1.91 milyon Euro
İtalya: 1.97 milyon Euro
Hollanda: 2.08 milyon Euro
İngiltere 2.12 milyon Euro
Portekiz: 2.46 milyon euro
Fransa: 2.74 milyon Euro
(Uygar Aydın/İHA)

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