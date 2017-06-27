Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında

Ukrayna'da virüs saldırısı sonucu bankalar, basın kuruluşları ve bazı kamu hizmetlerine ait internet siteleri çalışmaz hale geldi.

Devlete ait Oschadbank, müşterilere ait bilgilerin güvenliğini sağlamak için bazı hizmetleri durdurmak zorunda kaldığını duyurdu.

Ülkede saldırılardan etkilenen diğer kurumlar arasında medya kuruluşları, yerel posta teşkilatları, enerji dağıtım şirketleri ve havaalanları yer aldı.

Rusya da siber saldırıdan en fazla zarar gören ülkelerden biri oldu. Ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'in internet sitesinin hacklendiği açıklandı.

Saldırıdan ayrıca Danimarka kökenli bir deniz taşımacılığı şirketi, Norveç'te adı açıklanmayan bir uluslararası şirket ve İngiltere'de bir reklamcılık şirketinin de etkilendiği duyuruldu.

Öte yandan Fransa'daki bazı şirketlerin de siber saldırıdan etkilendiği öğrenildi.

Avrupa çapında 200 bin şirketin maruz kaldığı siber saldırılardan Merkez Bankaları ve diğer finansal kuruluşların etkilenmemesi için alarm verildi.