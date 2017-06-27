Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında

Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere çok sayıda Avrupalı devlet ve özel kuruluşa ait internet sitesine siber saldırı düzenlendi.

Ukrayna'da virüs saldırısı sonucu bankalar, basın kuruluşları ve bazı kamu hizmetlerine ait internet siteleri çalışmaz hale geldi.

Devlete ait Oschadbank, müşterilere ait bilgilerin güvenliğini sağlamak için bazı hizmetleri durdurmak zorunda kaldığını duyurdu.

Ülkede saldırılardan etkilenen diğer kurumlar arasında medya kuruluşları, yerel posta teşkilatları, enerji dağıtım şirketleri ve havaalanları yer aldı.

Rusya da siber saldırıdan en fazla zarar gören ülkelerden biri oldu. Ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft'in internet sitesinin hacklendiği açıklandı.

Saldırıdan ayrıca Danimarka kökenli bir deniz taşımacılığı şirketi, Norveç'te adı açıklanmayan bir uluslararası şirket ve İngiltere'de bir reklamcılık şirketinin de etkilendiği duyuruldu.

Öte yandan Fransa'daki bazı şirketlerin de siber saldırıdan etkilendiği öğrenildi.

Avrupa çapında 200 bin şirketin maruz kaldığı siber saldırılardan Merkez Bankaları ve diğer finansal kuruluşların etkilenmemesi için alarm verildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
Dikkat! Uzmanı uyardı: Aşırı sıcaklar hangi gün başlayacak?
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Gomis'in kariyeri
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
TSK'da binlerce askere FETÖ incelemesi
TSK'da binlerce askere FETÖ incelemesi
Hollanda'da flaş Srebrenitsa kararı!
Hollanda'da flaş Srebrenitsa kararı!
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Tatil trafiği erken başladı
Tatil trafiği erken başladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Bayramdan sonra milyonlara 7 müjde
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Avrupa'da dev siber saldırı! Birçok ülke saldırı altında
Düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
Düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
Dikkat! Uzmanı uyardı: Aşırı sıcaklar hangi gün başlayacak?
Dikkat! Uzmanı uyardı: Aşırı sıcaklar hangi gün başlayacak?
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Şırnak'tan acı haber: 3 şehit
Gomis'in kariyeri
Gomis'in kariyeri
Tokat'a şehit ateşi düştü
Tokat'a şehit ateşi düştü
Dominic Thiem turnuvaya veda etti
Dominic Thiem turnuvaya veda etti
Galatasaray, Gomis'i açıkladı
Galatasaray, Gomis'i açıkladı
Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü
Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü
Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı
Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English