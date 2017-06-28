Avrupa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İspanya, İngiltere ve Almanya'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
İspanya, İngiltere ve Almanya'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. İspanya İçişleri Bakanlığı; İspanya, İngiltere ve Almanya'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 6 kişiden 4'ünün İspanya'nın Palma de Mallorca bölgesinde, birinin İngiltere'de 1, birinin de Almanya'da yakalandığı belirtildi.
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