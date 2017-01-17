17.01.2017 14:30 Avrupa'da 2016'da 15 milyon otomobil satıldı

Avrupa otomobil pazarı 2016 Ocak-Aralık döneminde yüzde 6,5 arttı. Avrupa otomobil pazarı 2016 Ocak-Aralık döneminde yüzde 6,5 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Aralık ayı 'Avrupa Otomobil Pazar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı ve toplam 15 milyon 131 bin 719 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde 14 milyon 202 bin 273 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 ile Hollanda'da ve yüzde 2 ile İsviçre'de düşüş yaşandı.



TÜRKİYE 6. SIRADA

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 31,7 ile İzlanda, yüzde 25,1 ile Macaristan ve yüzde 23,5 ile Hırvatistan oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Aralık ayında 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı ve toplam 1 milyon 193 bin 286 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015 yılı Aralık ayında 1 milyon 156 bin 798 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 48,1 ile Hollanda, yüzde 30,1 ile Yunanistan, yüzde 16,2 ile İzlanda'da ve yüzde 1,1 ile İngiltere'de yaşandı.

2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 82,4 ile Hırvatistan, yüzde 37,4 ile Macaristan ve yüzde 29,3 ile Portekiz oldu. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye, yüzde 4,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.



