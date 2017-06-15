Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor

Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) tarafından düzenlenen ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası yarın başlıyor.

Avrupa Boks Konfederasyonu (EUBC) tarafından düzenlenen ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası yarın başlıyor.

Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Boks Şampiyonası, yarın start alacak. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 39 ülkeden 270 boksörün katıldığı bu önemli organizasyonda Türkiye'yi 9 sıklette temsil edileceğini belirtti. Şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Başkan Gözgeç, "Önce Kastamonu'da ardından Ukrayna'da mini bir hazırlık dönemi yaşadık. Hedefimiz, 24 Haziran'da sona erecek organizasyonda İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.

Şampiyonaya katılacak boksörler şöyle:

"46-49 kg'da Muhammet Ünlü, 52 kg'da Batuhan Çiftçi, 56kg'da Ali İhsan Alagaş, 60 kg'da İbrahim Gökçek, 64 kg'da Yasin Yılmaz, 69 kg'da Onur Şipal, 75 kg'da Birol Aygün, 81 kg'da Cem Karlıdağ ve 91 kg'da Burak Aksın."

