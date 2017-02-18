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Avni Yıldırım ringe çıkıyor
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Avni Yıldırım ringe çıkıyor

Türk boksör Avni Yıldırım, bu akşam Süper Orta Sıklet Gümüş Kemer maçında Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karşılaşacak.

Türk boksör Avni Yıldırım, bu akşam Süper Orta Sıklet Gümüş Kemer maçında Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karşılaşacak.
Milano'da düzenlenecek olan ve birçok boks yıldızının sahne alacağı gecede Avni Yıldırım, WBC Süper Orta Sıklet Uluslararası Gümüş Kemer maçında Aliaksandr Sushchyts ile karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar çıktığı 14 karşılaşmanın hepsini kazanan ve bu maçların 9'unda rakiplerini nakavt eden Yıldırım, bu maçı kazanarak hem unvanını korumak hem de Dünya Şampiyonluğu yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Belaruslu boksör Aliaksandr Sushchyts ise bu zamana kadar oynadığı 25 mücadelenin 21'ini kazanırken hiç nakavt olmadı.
(Uygar Aydın / İHA)

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