Avni Yıldırım'dan bir zafer daha

Avni Yıldırım, Marco Antonio Periban'ı yenerek WBC Süper Orta Sıklet Uluslararası Şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.
Avni Yıldırım, Marco Antonio Periban'ı yenerek WBC Süper Orta Sıklet Uluslararası Şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Meksika'da oynanan maçta rakibini 12 raunt sonunda sayıyla mağlup eden Avni Yıldırım, böylece 16'da 16 yapmış oldu. WBC Süper Orta Sıklet Uluslararası Şampiyonluğunu kazanan Avni, orta sıklette şampiyonluk maçına çıkma yolunda önemli bir adım atmış oldu.
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