AVM'ye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Esenyurt'ta bulunan bir AVM, içerisinde bomba olduğu ihbarı üzerine boşaltıldı. Bomba uzmanı ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik aramasının ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta bulunan bir AVM, içerisinde bomba olduğu ihbarı üzerine boşaltıldı. Bomba uzmanı ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik aramasının ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eenyurt'ta polisi arayan bir kişi AVM'de bomba olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AVM'ye gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alışveriş merkezi görevlileri ise, 'Teknik bir arıza nedeniyle AVM'nin boşaltılması gerekmektedir' anonsu yaptı. Bunun üzerine çalışanlar ve müşteriler dışarı çıktı. Giriş-çıkışa kapatılan binada bomba uzmanı polisler dedektör köpeklerle arama yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Polis, asılsız ihbarı yapan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

(Alper Korkmaz /İHA)