AVM'ye bombalı araçla saldırı: 20 yaralı

Tayland'ın Pattani eyaletindeki bir alışveriş merkezinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 20'den fazla kişi yaralandı.

Tayland'ın Pattani eyaletindeki bir alışveriş merkezinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 20'den fazla kişi yaralandı.

Tayland polisinin yaptığı açıklamada, Tayland'da Big C adlı alışveriş merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlendiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın otopark bölümünde meydana geldiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

