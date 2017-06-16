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AVM otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldılar
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AVM otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldılar

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlar bir AVM'nin otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldı. Çalıştıramadıkları motosikleti ayağıyla ittirerek otoparktan çıkaran hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlar bir AVM'nin otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldı. Çalıştıramadıkları motosikleti ayağıyla ittirerek otoparktan çıkaran hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay 9 Haziran Cuma günü D-100 karayolu üzerinde bulunan bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle AVM otoparkına gelen 2 hırsız ilk önce keşif yaptı. 20 dakika sonra otoparka tekrar gelen hırsızlar gözlerine kestirdikleri yaklaşık 40 bin lira değerindeki motosikletin kilitlerini kırdı. Hırsızlardan biri geldikleri motora binerken, diğer hırsız çaldıkları motosiklete bindi. Hırsız motosikleti çalıştıramayınca diğer hırsız motoru ayağıyla ittirerek otoparktan çıkardı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Geldiğinde motosikletini yerinde göremediğini söyleyen Murat Baş, " Motosikletimi park ettim işlerimi halletmek için dışarı çıktım. Yaklaşık 4 saat sonra geldiğimde motorumu yerinde bulamadım. Kilitleri bir arabanın altında buldum. Polisi aradık. Güvenlik kamera görüntülerinde bir motor plakasız şekilde 20 dakika arayla AVM içerisine giriyor. İlk olarak keşif yapıyorlar. Daha sonra motorumun direksiyon kilidini kırıyorlar ve çelik halka kilidi kesiyorlar. Bir tanesi benim motoruma biniyor çalıştıramadıkları için arkasındaki ayağı ile ittiriyor. 2 güvenlik kulübesinden de geçip AVM'den çıkış yapıyorlar. OHAL durumu var plakasız bir motosikleti nasıl içeri sokuyorlar" dedi.

MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA
Hırsızlık anı alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar motosiklet ile Avm otoparkına giriyor. Bir hırsız geldiklere motora binerken diğer çaldıkları motora biniyor. Motosiklet üzerindeki hırsızlardan biri ayağıyla diğer motoru ittirerek dışarı çıkarıyor.
Motosikleti çalınan Murat Baş alışveriş merkezi yönetiminden ve güvenlik şirketinden şikayetçi olurken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
(Alper Korkmaz/İHA)

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