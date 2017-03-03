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AVM'leri mesken edinen yankesicilik şebekeleri çökertildi
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AVM'leri mesken edinen yankesicilik şebekeleri çökertildi

İstanbul'da özellikle AVM'leri mesken edinip kadınları hedef alarak, 125 yan yankesicilik suçu işleyen, 3 ayrı şebekeden oldukları belirlenen ve içinde çocukların da bulunduğu 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bazı yankesicilik anları güvenlik kameralarına, yankesicilere yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'da özellikle AVM'leri mesken edinip kadınları hedef alarak, 125 yan yankesicilik suçu işleyen, 3 ayrı şebekeden oldukları belirlenen ve içinde çocukların da bulunduğu 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bazı yankesicilik anları güvenlik kameralarına, yankesicilere yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da özellikle AVM'lerde gerçekleşen hırsızlık olaylarında artış ve sıklık olduğunu belirleyen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, AVM yankesicilerini yakalamak için çalışma başlattı. Çok sayıda AVM'de yankesicilik yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda, ilk şüphelileri 20 Şubat tarihinde yakaladı. Yakalanan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran polis, 22 Şubat'ta 8 ayrı ilçede, 20 farklı adrese yapılan operasyonda 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 3 ayrı şebekenin liderleri olduğu öğrenilen B. E. (32), B. K. (23), YÇ. (20) ile çete üyeleri g Operasyon yapılan adreslerde 30 bin TL nakit para, 1600 Dolar, 60 adet cep telefonu, 50 adet bayan çantası, 10 bin Dolar değerinde 1 adet bayan çantası, 50 bin TL değerin ziynet eşyası, 1 adet altın tesbih ile 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

AVM'lLERİ PAYLAŞMIŞLAR
Gözaltına alınan 18 şüpheliden, yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 7 şüpheli Çocuk Büro Amirliğine götürülürken, 11 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda yankesicilerin AVM'leri paylaşarak adeta kendilerine hırsızlık için bölge sınırı çizdiği bilgisine ulaşıldı.

ÇETENİN ADI ŞİZOFREN ÇETESİ
Asayiş Şube Müdürlüğünde ve Çocuk Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılıp emniyet aracına götürülen şüphelilerden biri, "Saklayamıyorum ya yüzümü. Buradayım, bak" derken, başka bir şüphelinin ise "Çetenin adı şizofren çetesi" demesi dikkat çekti.

YANKESİCİLİK ANLARI VE OPERASYON KAMERADA
Öte yandan, yankesicilerin yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan ilk görüntülerde, bulunan bir cafe'nin kasa bölümünde ödeme yapan bir bayanın çevresini saran 5 yankesiciden 2'si de ödeme yapmak için bekleyen müşteri gibi davranıp dikkat dağıtıyor, diğer yankesiciler ise el çabukluğuyla bayanın çantasını ve ceplerini boşaltıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan ikinci görüntülerde ise bir AVM'nin girişinde bekleyen yankesiciler, içeri girmek üzere olan bir bayanın, X-Ray cihazının yanına bıraktığı cep telefonunu ve cüzdanını hızlı bir şekilde çaldıktan sonra AVM'den çıkıp olay yerinden koşarak uzaklaşıyor. Yankesicilerin bulunduğu bazı adreslere yapılan operasyonlar da polis kamerasına yansıyor.
(Hüseyin Coşkun/İHA)

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