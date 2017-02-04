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AVM'lerde plaka tanıma sistemi dönemi
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AVM'lerde plaka tanıma sistemi dönemi

Alışveriş merkezlerinde başlatılan plaka tanıma sistemi ile artık şüpheli araçlar otomatik olarak tespit edilip, gerekli müdahaleler yapılabilecek.

Alışveriş merkezlerinde başlatılan plaka tanıma sistemi ile artık şüpheli araçlar otomatik olarak tespit edilip, gerekli müdahaleler yapılabilecek.
Ankara'da ilk olarak One Tower Alışveriş Merkezi'nde uygulanmaya başlanan plaka tanıma sistemiyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alışveriş merkezine gönderilen "kara listeler" sisteme entegre edilerek, şüpheli araçların tespit edilmesi ve anında kolluk kuvvetlerine haber edilmesinde kolaylık sağlanıyor.

SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Şüpheli araçların plakalarını tanıma sistemi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alışveriş merkezlerine mailing ya da üst yazı şeklinde geliyor. Uygulama, "kara listeleri" otomatik olarak hemen alışveriş merkezinin sistemine entegre ediyor. Kara listedeki araçlar alışveriş merkezine geldiği zaman sistem hemen ikaz veriyor. İkaz verdiğinde ise şüpheli araç güvenli bir bölgeye çekiliyor, kolluk kuvvetleriyle temasa geçiriliyor ve şahıslara müdahale ediliyor.

"MİSAFİRLERİMİZİN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Plaka tanıma sistemini kendi alışveriş merkezinde aktif hale getirildiğini belirten One Tower Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Ferhat Bank, bir aydır plaka tanıma sistemine geçtiklerini ve verim aldıklarını kaydetti. Ferhat Bank, sistemle ilgili çalışmalarını hemen başlatıklarını ifade ederek, "Siparişlerimizi verdik ve aktif ettik ve meyvelerini de şu anda toplamaya başladık. Sitemi faaliyete geçireli yaklaşık bir ay oldu. Şu anda da sistemden çok verim alıyoruz. Diğer AVM'lerin de bununla ilgili çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Alışveriş merkezleri toplumumuz için çok önemli sosyal etkileşim merkezleri ve misafirlerimizin güvenliği bizim için önemli. Bu tip uygulamaların herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZ BU KONUYU ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYOR"
İlk etapta uyguladıkları plaka tanıma sistemine vatandaşların tepki göstermesini beklediklerini ancak bunun tam aksinin olduğunu ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Bank, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bununla ilgili sadece plaka tanıma sistemi değil, X ray cihazları da gündeme geldi ve tüm AVM'lerde X ray cihazları konuşlandırdılar. Güvensiz noktalar dediğimiz birçok AVM'in dış alanlarında, restoranlarında yer alan teras alanlarında güvensiz geçiş noktaları kapatıldı. Güvenlik tedbirleri de artırıldı, güvenlik sayıları da artırıldı. Vatandaşımız bu konuyu çok yakından takip ediyor. Biz ilk etapta biraz tepki alacağımızı düşündük ama tam aksine olumlu tepki aldık. Kolluk kuvvetlerimiz irtibat numaraları zaten biz de kayıtlı sistemde onlarla hemen takibe geçiyoruz, haber veriyoruz. Tabi onların geliş safhasına kadar kişileri biz burada güvenli bir noktada hapsediyoruz."
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