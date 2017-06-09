AVM'den düşen cam 2 kişiyi yaraladı

Ankara'da bir AVM'nin üst katından düşen cam 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Ankara'da bir AVM'nin üst katından düşen cam 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Kızılay'da bir AVM'nin üst katından meydanda bulunan yüzlerce kişinin üzerine cam düştü. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (Doğukan Can Yüksel/İHA)
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