09.01.2017 10:11 AVM'de pankart açan 3 genç gözaltına alındı

Sakarya'da bulunan bir AVM'de izinsiz pankart açan gençler ile vatandaş arasında gerginlik çıktı. Sakarya'da bulunan bir AVM'de izinsiz pankart açan gençler ile vatandaş arasında gerginlik çıktı.



Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM'nin yemek bölümünde pankart asan 3 genç ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte sandalyeler havada uçuştu. AVM güvenliğinin müdahale ettiği olayda izinsiz pankart açtıkları için 3 genç gözaltına alındı.



Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 genç ifadeleri alınacakları öğrenilirken, polis ekiplerinin, AVM'nin kapanacağı saate kadar önünde güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

