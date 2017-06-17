AVM'de paniğe neden olan alarmın nedeni ortaya çıktı

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde paniğe neden olan alarma bir vatandaş tarafından basıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde paniğe neden olan alarma bir vatandaş tarafından basıldığı ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bayrampaşa'da bir AVM'de paniğe neden olan alarma bir vatandaş tarafından yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı. Yetkililer, paniğe neden olacak bir durumun olmadığını belirtti.

(Sadık Kahraman/İHA)