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AVM Ciro Endeksi yükseldi
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AVM Ciro Endeksi yükseldi

AVM Ciro Endeksi Eylül'de yüzde 8,5 ile yükselirken, 3'üncü çeyrek artışı yüzde 19,4 oldu.

AVM Ciro Endeksi Eylül'de yüzde 8,5 ile yükselirken, 3'üncü çeyrek artışı yüzde 19,4 oldu.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin Eylül ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre ciro endeksi, 2017 Eylül döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 8,5 artış kaydederek 216 puana ulaştı. AVM Endeksi verileri üçüncü çeyrek bazında da geçen yılın üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 19,4 artış gösterdi. Endeks, 2017 üçüncü çeyrek döneminde 228 puana ulaştı. AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Eylül 2017'de İstanbul'da 958 TL, Anadolu'da 731 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Eylül 2017'de 822 TL oldu.
Çeyrek bazda metrekare verimliliği 870 TL oldu. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,3'lük bir artış yaşandığını ortaya koydu.

TEKNOLOJİ KATEGORİSİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Eylül ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı yüzde 38,5 ile teknoloji kategorisinde yaşandı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 12,8, giyim kategori ciroları yüzde 0,9, ayakkabı kategori ciroları yüzde 0,5 ve diğer alanlar kategori ciroları yüzde 13,7 ile artış gösterdi. Hipermarket kategori cirolarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalış gözlemlendi.
Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 1,9'luk azaldı.
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