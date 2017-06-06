AVM ciro endeksi arttı

AVM ciro endeksi, 2017 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,2 arttı.

AVM ciro endeksi, 2017 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,2 arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin Nisan ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan AVM Ciro Endeksi verilerine göre ciro endeksi 2017 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,2 artış kaydederek 208 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Nisan 2017'de İstanbul'da 912 TL, Anadolu'da 715 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Nisan 2017'de 794 TL'ye yükseldi. Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4'lük artış kaydederek uzun zamandır lider koltuğunda yer alan ayakkabı - çanta kategorisini geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki yiyecek kategori ciroları yüzde 14,6, teknoloji kategori ciroları yüzde 13,9, ayakkabı-çanta kategori ciroları yüzde 13,5 ve giyim kategori ciroları ise yüzde 13,2 artış gösterdi. Uzun zamandır dalgalı bir seyir gösteren diğer alanlar kategori ciroları ise yüzde 20,1'lik artış kaydetti. Nisan 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 1'lik bir artış yaşandığı gözlemlendi.

