28.12.2016 20:49 Avcı sonuçtan memnun

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ligi ve kupayı namağlup ve lider bitirmenin kendileri adına harika olduğunu söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ligi ve kupayı namağlup ve lider bitirmenin kendileri adına harika olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Göztepe ile karşılaşan Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunun genelde kendi üstünlükleriyle geçtiğini ifade ederek, "Üstün olduğumuz dakikalarda golü bulduk. İkinci yarının ilk 15 dakikası daha farklı öne geçebilirdik, Göztepe de golü bulabilirdi" dedi.

2016'nın kendileri için çok güzel geçtiğini ifade eden Avcı, "Ligi ve kupayı namağlup ve zirvede tamamlamak önemliydi. Harika başladık, harika geliştirdik, harika sonuçlandırdık. Göztepe'nin başında kardeşim gibi sevdiğim bir teknik direktörleri var. Onlara da canı gönülden başarılar diliyorum. Umarım 2017 yılı ülkemiz adına daha güzel geçer" diye konuştu.



ÇOK İYİ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Göztepe, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi sahalarında kazanmak istedikleri bir maçı mağlup bitirmenin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Bu maçtan alacağımız 3 puan grupta bizi iddialı hale getirebilirdi. Maça iyi başladık. Duran toplardan bulduğumuz pozisyonla r vardı. Golü yedikten sonra öne çıkmaya başladık. İlk yarı beraberlik için çabaladık. İkinci yarı da rakibimiz iyi çıkarak tehlikeli olmaya başladı. Daha sonra 2. golü yedik. Oyunun seyrini değiştirmeye gayret ettik ama olmadı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık" dedi.

Hakem Serkan Çınar'ın standart kararlar vermediğini savunan Buruk, "Hakem kararlarında standardı bulamadı. Zulüm 90 dakika sonunda bitti. Bu kadar adaletsizliğin olduğu maçta kartlar da görebilirdik. Keşke Serkan hoca adaletli olabilseydi" diye konuştu.

Ligin 16 maçlık ilk yarısını lider tamamladıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Daha ligin 18 maçlık bölümü başlayacak. Liderliğin keyfini çıkartıyoruz. Bunun yanında ayaklarımızın da yere basması gerekiyor. Oynayacağımız çok önemli maçlar var. Şimdiden buna hazırlanmaya başladık. 3 Ocak'ta Antalya'da yeniden çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.



