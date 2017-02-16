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Avatar Atakan'a soruşturma için bakanlıktan izin talebi
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Avatar Atakan'a soruşturma için bakanlıktan izin talebi

Survivor'un 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir görüntüsünde, 'Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçu işlediği gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.

Survivor'un 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir görüntüsünde, "Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.
Survivor'un 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan sosyal medya hesabı üzerinden bir görüntü paylaşmış, görüntüde küfür ettiği iddia edilmişti. Görüntü, 18 Ekim 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yer alan bir programda yayınlanmıştı. Bunun üzerine gelen bir şikayeti dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Ertuğrul Sarıyar, Atakan Arslan hakkında "Türklüğü, cumhuriyeti,devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğünden cevap gelmesi bekleniyor.
(Başak Akbulut / İHA)

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