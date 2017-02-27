Av yasağı başladı

Kara avcılığı yasağı başladı.

Kara avcılığı yasağı başladı.

2016-2017 av dönemi kara avcılığı sona erdi. Bugünden itibaren tüm avcıların başlayan av yasağına uymaları gerektiği bildirildi. Av hayvanlarının biyolojileri, üreme, eş tutma ve yavru büyütme zamanları dikkate alınarak avlanmalarına yasak getirilmekte olup, böylece yaban hayvanlarının ve dolayısıyla tabiatın korunduğu planlı ve sürdürülebilir avcılığın yapılması sağlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaban hayvanları üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilemez, yavru ve yumurtaları toplanamaz, yuvaları dağıtılamaz. Bu kabahatleri işleyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Avlanma döneminin sona ermesiyle ekiplerin kaçak avcılıkla mücadele mesaisi artırılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ekipleri olarak, sürdürebilir bir yaban hayatı için kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürdürülürken, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na ve Merkez Av Komisyonu kararında yasak avcılık yapan ve yasaklanan canlı mühre, tuzak, kapan, ilmek, kafes ve benzeri araç ve gereçlerle avlanan avcılara her bir aykırılık için idari para cezası veriliyor."

(Zafer Peker / İHA)