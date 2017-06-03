Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti

Adana'da, 17 yaşındaki oğlu tarafından av tüfeği ile vurulan baba ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Adana'da, 17 yaşındaki oğlu tarafından av tüfeği ile vurulan baba ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1122 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, baba Levent P., oğlu B.P.'yi uyuşturucu sattığı için daha önce de birkaç kez ikaz etti. Babasının uyarılarını dinlemeyen B.P. uyuşturucu satmaya devam etti. Babasıyla tartışan B.P. av tüfeğiyle birkaç el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan baba Levent P., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Levent P. saat 12.30 sıralarında hayatını kaybetti. Öte yandan, olay yerinden kaçan B.P. polis ekiplerince mahalle arasında yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Umutcan İşledici /İHA)