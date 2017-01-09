09.01.2017 18:52 Av tüfeğiyle çatıdan ateş açtı

Gaziantep'te av tüfeği ile evin çatısına çıkarak rastgele sağa sola ateş açan şahıs gözaltına alındı. Gaziantep'te av tüfeği ile evin çatısına çıkarak rastgele sağa sola ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (22), av tüfeğini alarak daha önceden kiracı olarak yaşadığı evin damına çıkıp rastgele sağa sola ateş etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucu gözaltına alınırken, av tüfeğine ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Bulut /İHA)

