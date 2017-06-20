Aubameyang'dan Türkiye'ye selam

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, Türkçe 'Merhaba Türkiye' dedi.
Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, Türkçe "Merhaba Türkiye" dedi. Yıldız oyuncu Pierre Emerick Aubameyang, çektiği video ile Türkiye'ye selam gönderdi. Amerika'da ailesiyle birlikte tatil yapan Bundesliga'nın ve Borussia Dortmund'un yıldız forveti Pierre - Emerick Aubameyang Türkiye'ye merhaba dedi. Büyük bir kebap ve döner hayranı olan yıldız futbolcu, bir gün mutlaka Türkiye'ye gelmek istediğini ve Türk yemeklerinden yemek istediğini söyledi.
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