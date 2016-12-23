23.12.2016 10:15 ATV'li şahsın polisi öldürme girişimi kameraya yansıdı

Finlandiya'da ATV tipi aracıyla hız yapan şahıs, kendisine dur ihtarında bulunan polisi öldürmek istedi. Finlandiya'da ATV tipi aracıyla hız yapan şahıs, kendisine dur ihtarında bulunan polisi öldürmek istedi.

Polis, ATV tipi aracıyla hız yapan şahsın peşine düştü. Şahıs ise yakalanmamak için her şeyi denedi. Son olarak polis motosikletini çarparak yoldan çıkarmaya çalışan şahıs, bunda da başarılı oldu. Ama çok geçmeden yakalandı ve 'cinayete teşebbüs' suçundan tutuklandı. Feci olayda yaralanan memursa, tedavisinin ardından taburcu edildi.



