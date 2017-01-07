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ATSO'dan Baro'ya ziyaret
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ATSO'dan Baro'ya ziyaret

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ı ziyaret etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ı ziyaret etti.

Başkan Yardımcıları Yusuf Hacısüleyman ve Mustafa İssi, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Barut, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Dinç, Ethem Tayfun Kavukçu, Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Hüseyin Geçilmez ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Lider Tanrıkulu'nun da yer aldığı görüşmede Anonim Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin kanuni uygulamanın neden olduğu sorunlar masaya yatırıldı.

Ziyarette ATSO Başkanı Davut Çetin, Ekim ayında yapılan Baro seçimlerinde görevi devralan yeni yönetim kurulunu tebrik ederek kurumsal olarak birlikte yürütülen çalışmaların artarak devam etmesini diledi.

"Sözleşmeli avukat zorunluluğu tekrar ele alınmalı"

Anonim Şirketlere, avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin yasal düzenlemeye uyulmadığı gerekçesi ile son dönemde yüklü cezalar kesildiğini kaydeden Başkan Davut Çetin "Bu durum 2008 yılında yasalaşan ancak bugüne kadar herhangi bir cezai uygulama yapılmayan bir düzenlemeden kaynaklanıyor. Böylesine zor bir dönemde yıllardır cezai uygulama yapılmayan bir konuda kesilen ağır cezalar şirketlerin belini büktü. Biz de konu ile ilgimiz olmamasına rağmen yoğun şikayet alıyoruz. İş dünyasında herkesin vekaletinin bulunduğu bir avukat zaten var. İş insanları da bunun yeterli olacağını düşündü. Ancak 250 bin lira sermayenin üzerindeki anonim şirketler için sözleşmeli avukatın bir zorunluluk olduğu anlaşılamadı. Belki de bunun daha iyi anlatılması gerekirdi. Bu tür uygulamalar öncesinde haberdar olabilseydik üyelerimizi bilgilendirme konusunda biz de yardımcı olabilirdik. Zaten zor durumdaki pek çok şirketin aniden önlerine gelen bu ceza tutarlarını ödeyebilmesi mümkün görünmüyor. Kimsenin zor durumda kalmasını istemiyoruz. Nitekim bu yasal düzenlemenin tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu Oda olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine taşımış durumdayız Düzenlemenin tekrar ele alınması konusunda birlikte çalışmamız faydalı olacaktır" dedi.

Balkan: "Şirketlere tek tek bildirim yapıldı"

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin 2008 yılından bu yana uygulandığını belirten Baro Başkanı Polat Balkan, Antalya Barosu'nun o yıldan bu zamana konuyla ilgili çeşitli dönemlerde başvurular yaptığını ancak bunun rutin bir uygulama şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Baronun bundan bir çıkarı olmadığını ancak geçerli bir kanun varsa uygulanması gerektiğini dile getiren Başkan Polat Balkan, konunun dikkate alınması için ilgili tüm şirketlere tek tek bildirim yapıldığını söyledi. Bu süreçte sözleşmeleri olan firmaların kendilerine ulaştırdığını belirten Balkan, "Baro olarak sözleşmesi gelmeyen firmaları savcılığa bildirmek durumundayız. Bundan sonrasında konu tamamen savcılığın takdirinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı olarak bundan sonra işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirten Başkan Polat Balkan, "Hem nazik ziyaretiniz için hem de bundan sonra yapacağımız işbirlikleri için şimdiden teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
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