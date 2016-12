27.12.2016 12:30 ATSO Başkanı Davut Çetin: 'Tarım sektörü geliri 2010 yılından sonra yüzde 25 düşmüştür'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, 'Tarım sektörü geliri 2010 yılından sonra yüzde 25 düşmüştür' dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Tarım sektörü geliri 2010 yılından sonra yüzde 25 düşmüştür" dedi.



ATSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Davut Çetin, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da, Kayseri'de, Suriye'de şehit olan asker, polis, sivillere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. ATSO Başkanı Davut Çetin, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Rusya Büyükelçisi Karlov'a da Allah'tan rahmet diledi. Başkan Çetin, "Rusya Ticaret ve Sanayi Odalarına başsağlığı mesajımızı gönderdik, ama Oda olarak üzüntümüzü bir kez daha dile getirmek istiyorum" dedi.



"Terör olayları ve büyükelçi suikastı büyük organizasyonlar"



Terör olayları ve büyükelçi suikastının büyük organizasyonlar olduğunu belirten Çetin, "15 Temmuz'un ve bu olayların bütün yönleriyle aydınlatılmasını diliyorum. Bu olaylar aydınlanmadıkça Türkiye huzura kavuşamamaktadır. Büyükelçi suikastine rağmen Rusya ile ilişkilerin bozulmaması da önemli bir tesellidir. Hükümetin Rusya ve İran ile birlikte Suriye'de barışçı bir çözüme katkı vermesi doğru bir politika olmuştur" diye konuştu.



"Çocuklara şiddet duygusu yerine sevgiyi öğretmeliyiz"



Yılın son toplantısında olumsuz konularla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şikayet ettikçe daha beteri oluyor, dolayısıyla artık iyi şeylerden söz etmek istiyorum. İlkokulda çocuklar idam ipi sallarsa, bu çocuklar için ve ülkenin geleceği için kaygılanmak gerekir. Çocuklara şiddet duygusu yerine sevgiyi öğretmeliyiz, aksi halde daha sonra radikal grupların etkisine girebilirler."



"Ekonomide aylardan bu yana dile getirdiğimiz talepler nihayet gündeme gelmeye başladı"



Toplantıda ekonomide güzel şeylerden söz etmeye gayret göstereceğini belirten Davut Çetin, geçen hafta Avrasya, dün de Ilgaz Tüneli'nin açıldığına dikkat çekti. Çetin, "Geçen hafta İzmir'de 80 milyon dolarlık bir gıda fabrikası açıldı. Böyle sanayi yatırımlarını özlemiştik. Bunlar güzel gelişmeler. Diğer taraftan ekonomide aylardan bu yana dile getirdiğimiz talepler nihayet gündeme gelmeye ve önlemler alınmaya başlanmıştır. Şubat ayından bu yana biz Antalya'da bütün sektörlere dönük vergi ve sigorta prim ertelemesi ve kredi desteği verilmesi talebinde bulunduk. Nihayet ekonomide sıkıntı artınca Türkiye genelinde çözüm arayışı başladı ve bu önlemler alınmaya başlandı. Önce biz Odalar olarak kredi desteği için bir şeyler yapmak istedik" ifadelerini kullandı.



"2 milyon 800 bin işletme ve ya esnaf 400 milyar lira KOBİ kredisi kullanmış durumda"



Kredi Garanti Fonunun devreye girmesiyle KOBİ'lere kredi verilmesinin önünün açılmasını talep ettiklerini dile getiren Başkan Çetin, "Bütün çabamıza rağmen yüzde 9.90 faizle 5 milyar TL hacminde bir paketi oluşturabildik. Bu tutar özellikle büyük iller ve büyük odalar için yeterli olmadı ama bu adımlar hükümette ve bankalarda bir duyarlılık oluşturdu, model oldu ve arkasından yeni kredi paketleri gündeme geldi. Nefes kredisi, model olarak gerçekten ekonomiye bir nefes verdi. Arkasından KOSGEB faizsiz kredi uygulamasını başlattı, fakat 15 bin girişimciye 50 bin TL krediyle sınırlı kaldı. Bunun üzerine hükümet Nefes kredisini model aldı, Hazine'den kaynak ayırarak Kredi Garanti Fonu teminatıyla, 250 milyar TL hacminde bir kredi paketi kararı açıklandı. Böylece yine düşük faizli bir KOBİ kredisi sağlanacak. Bugün KOBİ kredisi dediğimiz zaman, 2 milyon 800 bin işletme veya esnaf 400 milyar lira KOBİ kredisi kullanmış durumdadır. Yani 250 milyarlık kredi paketi büyük bir paket. Henüz ortada somut bir düzenleme yok bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Hükümetin SGK prim ödemelerinin ertelenmesi olumlu"



Hükümetin SGK prim ödemelerinin ertelenmesini olumlu karşıladıklarını söyleyen ATSO Başkanı Çetin, "Aralık, Ocak, Şubat ödemeleri 9'ar ay ertelendi. Yani bu primler Ekim, Kasım, Aralık'ta ödenecek. Hem finansman hem istihdam açısından çok olumlu bir karar, esasen bu da bir nevi kredidir. Burada şu uyarıyı da yapmak isterim. Bu kredilerden gerçekten ihtiyacı olanlar, gerçekten can suyuyla tekrar canlanacak işletmeler yararlansın. Ayrıca, özellikle prim ertelemesi gibi durumlarda herkes hesabını iyi yapsın. Aksi halde 2017 Ekim'inde prim ve kredi ödemeleri başladığı zaman bu sorun çok daha büyük bir hale gelir. Bir başka olumlu gelişme 500 bin kişilik iş başı eğitim programıdır. Orta ve yüksek teknolojide yeni istihdama bir yıl boyunca asgari ücretin yarısı, ikinci yıl dörtte biri kadar destek getirilmiştir. Böylece işletme hem iş öğretecek hem çalıştıracak, bu kişiye devlet asgari ücret ödeyecek. Daha sonra işletme kişiyi işe alırsa, ücretinin bir kısmını yine devlet karşılayacak" dedi.



"Ekonomide güven artırıcı önlemler her şeyden önce gelmelidir"



Kredi ve istihdam teşviklerinin çok yararlı olduğunu söyleyen Davut Çetin, "TUİK, büyüme verilerini açıkladı ve milli gelirde revizyon yaptı. Buna rağmen 3'üncü çeyrekte ekonominin küçüldüğü görüldü. Temmuz-Eylül döneminde yalnızca turizmde değil, sanayi ve tarımda da üretim kaybı yaşanmıştır. Dördüncü çeyreğin olumlu geçmesi beklenirken, Amerika'dan Dolar darbesi, içerden de yeni bir terör darbesi geldi. Dolar darbesi gerçekten son dönemde ekonomiyi kötü etkilemiştir. Döviz mevduatları, Temmuz ayı başında 187 milyar dolardı, Kasım'ın ikinci haftasında 170 milyar dolara indi. Ekonomide güven artırıcı önlemler her şeyden önce gelmelidir. TL'ye güven için önce Merkez Bankasına güven tesis edilmelidir" diye konuştu.



"Tarım sektörü geliri 2010 yılından sonra yüzde 25 düşmüştür"



TUİK'in, 2001'den sonra ilk defa illerin üretim gelirlerini yayınladığını belirten Davut Çetin, tarım sektörü gelirinin 2010 yılından sonra yüzde 25 düştüğünü belirtti. Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Antalya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılası, yıllık brüt kar, ücret, kira ve faiz gelirleri 2004 yılında 18 milyar TL'yken, 2014 yılında 65 milyar TL'ye çıkmıştır. 2004 yılında Antalya GSYH değerinde beşinci il iken, 2014 yılında altıncı sıraya gerilemiştir. 2004-2014 döneminde kişi başına gelirin en az arttığı il Antalya olmuştur. Antalya, kişi başına gelirde 2004 yılında beşinci sıradayken, 2014 yılında dokuzuncu sıraya gerilemiştir. Kişi başı gelir artışında en sonda olmamızın bir nedeni Antalya nüfusunun iç göçle hızlı artması, diğer nedeni tarım gelirinin düşmesidir. Tarım sektörü geliri 2010 yılından sonra yüzde 25 düşmüştür. Tarımda fiyat ve gelir düşüşü halen devam etmektedir. Sonuç olarak 2004-2014 dönemi rakamlarının üzerine geçen yıl ve bu yıl turizmdeki ve tarımdaki büyük kayıplar eklenmiştir."



"2017 yılında Türkiye ekonomisinde büyük bir değişiklik beklemiyoruz"



2017 yılında Türkiye ekonomisinde büyük bir değişiklik beklemediklerini ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'da daha iyi bir yıl ümit ettiklerini dile getirdi. ATSO Başkanı Çetin, "Avrupa'da terör korkusu devam ediyor ve Almanya'da satışlar İspanya'dan sonra Yunanistan'a kayıyor. Dolayısıyla temkinli olmak, dünya ve Türkiye ekonomisindeki riskleri yakından izlemek gerekiyor. 2017 yılında hem 2013-2016 stratejik planımızdaki hedeflerimizin tamamlanması için çalışacağız hem de 2017-2020 dönemi stratejik planını başlatmış olacağız" dedi.



"Kültür turizmi, tarihle, din turizmi ile yapılır"



Antalya'nın yeni yıla yine ışıklandırma yapmadan girdiğine dair çeşitli açıklamaların olduğunu söyleyen Çetin konuşmasını şöyle tamamladı:



"Daha önce söyledim, bir kez daha tekrar edeyim. Odamız, 2 yıl önce Kazım Özalp'te Belediyenin gösterdiği yerlerde ihale ile ışıklandırma yaptı. Rüzgarın kopardığı aydınlatma çerçevesi bir kişinin üzerine düştüğü için, sonradan başkan olarak ben yargılandım. Diğer yandan yılbaşı kutlaması haramdır diyenler de var. Yılbaşının, Noel ile ilgisi olmadığı halde, Hristiyanlık ile ilgisi olmadığı halde böyle bir düşünce oluşmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta Hıristiyanların Noel'lerini, Musevilerin Hanuka bayramını mesajla kutladılar. Bu güzel tutum bile örnek alınmıyor. Turizmi çeşitlendirelim, 12 aya yayalım diyoruz. Kültür turizmi, tarihle, din turizmi ile yapılır. Bu konuda büyük bir zenginliğimiz var. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl bütün dinleri, mezhepleri birlikte yaşattı. Fatih, Ayasofya'daki İsa ve Meryem fresklerini tahrip ettirmedi. Türk milleti, Mevlana'yı, Yunus'u, Hacı Bektaş Veli'yi boşuna bağrına basmamıştır. Tasavvuf, Türklerin İslam felsefesidir, Anadolu'nun din kültürüdür, hoşgörüdür, insan sevgisidir. Türkiye Cumhuriyeti laikliği aslında Osmanlı'nın, Anadolu'nun bu kültüründen almıştır. Bizim kendi kültürümüzdeki bu değerleri herkese iyi anlatmamız gerekiyor."



Öte yandan ATSO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2017 yılı bütçesi 28 milyon 150 bin TL olarak belirlendi.