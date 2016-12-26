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ATSO Başkanı Çetin: 'Moralin olmadığı yerde ekonomi çarkları da dönmüyor'
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ATSO Başkanı Çetin: 'Moralin olmadığı yerde ekonomi çarkları da dönmüyor'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, 'Terör eylemleri, sınır dışı operasyonlar, mülteci sorunları, darbe girişimi, suikastler derken moralsiz bir toplum haline dönüştük. Moralin olmadığı yerde ekonomi çarkları da dönmüyor. Bu psikolojiden çıkalım, kafamızı kaldırıp geleceğe bakalım' dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Terör eylemleri, sınır dışı operasyonlar, mülteci sorunları, darbe girişimi, suikastler derken moralsiz bir toplum haline dönüştük. Moralin olmadığı yerde ekonomi çarkları da dönmüyor. Bu psikolojiden çıkalım, kafamızı kaldırıp geleceğe bakalım" dedi.

ATSO bünyesinde faaliyet gösteren Antalya AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez'in konuk konuşmacı olduğu "Değişen Dünyada AB ve Türkiye Ekonomisi" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Terör eylemleri, sınır dışı operasyonlar, mülteci sorunları, darbe girişimi, suikastler derken moralsiz bir toplum haline dönüştük. 'Bugün hangi kötü haberi alacağız' korkusu ile hiçbirimizin eli televizyona, gazetelere, sosyal medyaya gitmez oldu. Moralin olmadığı yerde ekonomi çarkları da dönmüyor" dedi.

"Kafamızı kaldırıp geleceğe bakalım"

Siyasi olumsuzlukların ekonomide yaşanan sorunlarla birleşince bu zor dönemde toplumun hırçın, kızgın, tahammülsüz bir yapıya büründüğünü ifade eden Başkan Çetin, "Ülke olarak bu bozuk psikolojiden bir an önce çıkmamız ve olağan hayatın akışına uygun olarak işlerimize odaklanmamız gerekiyor. Polisimiz, askerimiz teröre karşı nasıl mücadele veriyorsa bizim de iş dünyası olarak ekonomik mücadeleye daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Bu ülkenin vatandaşları, iş dünyası olarak bu sarmaldan çıkmamız ve kafamızı kaldırıp geleceğe bakmamız gerekiyor. Çünkü biz bu ruh halindeyken dünyada ekonomik değişimler yaşanmaya devam ediyor. Böyle bir küresel ortamda ülke olarak en önemli meselemiz güven tesisidir. Türkiye ekonomisi, teröre ve darbe girişimine rağmen bir direnç göstermektedir. Artık yapısal reformlara, sanayi yatırımlarına bakmak zorundayız" diye konuştu.

Antalya ekonomisinin ülke ekonomisine nazaran çok daha çalkantılı bir dönem geçirdiğini vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz süreçte turizmimizin 3'de 1'ini, tarımsal ihracatımızın 3'de 2'sini temsil eden Rusya ile yaşanan kriz ekonomimizi doğrudan etkiledi. Buna terör, mülteci sorunları, darbe girişimi eklenince ve nihayetinde ülkemizin imaj kaybı eklenince Avrupa pazarında da ciddi bir daralma yaşadık. Sonuç olarak Antalya ekonomisinin 2016'de yüzde 20 dolayında küçüldüğünü tahmin ediyoruz."

Antalya, 2004-2014 döneminde gelir artışının en az olduğu il

Çetin, Antalya ekonomisinin sorunlarının yalnızca Rusya krizi ve terör nedeniyle Avrupa pazarı kaybından ibaret olmadığını ifade ederek, "TÜİK verilerine göre Antalya, 2004-2014 döneminde kişi başına GSYH'nın en az arttığı il olmuştur. Bu dönemde Antalya, hem GSYH artış hızının düşük kalması hem de iç göçle nüfus artışının yüksek olması nedeniyle kişi başı gelir artışında geriye düşmüştür. 2004-2014 arasında Antalya olarak sektörel katma değer artışlarımızın yetersiz kalması üzerinde de hep birlikte düşünmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Yapısal dönüşüm başlatmak zorundayız"

"Tarım üreticimiz, üretici birliklerinde veya kooperatiflerde güç birliği yapmadan çıkış olmadığını görmelidir" diyen ATSO Başkanı Davut Çetin, "Ticaret sektörümüz kendisini yenilemek, markalaşmak zorundadır. İnşaat sektörümüz artık eskisi gibi konut yapmanın yetmediğini, konutun çevre ve kentle birlikte değer kazandığını görmelidir. Antalya'da sanayi sektörümüzde ilk resmi ar-ge merkezi, Türkiye'de toplam sayı 300'e ulaşırken, geçtiğimiz ay kurulabilmiştir. Turizm ve bütün sektörlerimizde yüksek katma değerin, önce müşteriye insan olarak yüksek değer vermekten geçtiğini görmeliyiz. Yüksek katma değer, kendimize, çalışanımıza, mahalle ve kentimize, halkımıza, çevreye değer vermekle başlamaktadır. Antalya turizm ve ticaretinde kitle turizmi nedeniyle oluşan kültürü değiştirmek, yenilik, markalaşma ve güç birliği ile Antalya ekonomisinde yapısal bir dönüşüm başlatmak zorundayız. Bütün bunları, moralimizi bozmadan, gerçekçi ve objektif olarak konuşmak ve değişime kafa yormak, fedakarlık ederek çaba harcamak zorundayız. Başarının sırrı sevmek, inanmak ve güvenmektir. Atatürk'ün 'öğün, çalış, güven' tavsiyesi de budur. Çalışmadan öğünmek olmaz. Birbirimize güvenmeden çalışmak da yetmez. Önce birlikte birbirimize güvenerek çalışacağız, sonra da başarımızla öğüneceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda daha sonra Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, "Değişen Dünya'da AB ve Türkiye Ekonomisi" konulu bir sunum yaptı. Başkan Davut Çetin, Mahfi Eğilmez'e günün anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tablo hediye etti.
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