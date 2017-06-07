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ATP World Tour 250 Antalya Open 25 Haziran'da
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ATP World Tour 250 Antalya Open 25 Haziran'da

25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Antalya Belek'te yapılacak ATP World Tour 250 Antalya Open'ın basın toplantısı gerçekleşti.

25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Antalya Belek'te yapılacak ATP World Tour 250 Antalya Open'ın basın toplantısı gerçekleşti.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) katkıları ve Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) ana sponsorluğunda, Türkiye'nin ilk çim kort turnuvası ATP World Tour 250 Antalya Open, 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Antalya Kaya Palazzo Belek kortlarında yapılacak. Turnuva basın toplantısı TTF Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, ATP World Tour 250 Antalya Open Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz'ın katımlıyla Swissotel the Bosphorus'ta gerçekleşti.

LEBLEBİCİ: "EN BÜYÜK DESTEĞİNİ FEDERASYONDAN ALDIK"
İlk defa açık havada basın toplantısı yaptıklarını belirten Ümit Leblebici, "Wimbledon öncesindeki son çim saha tenis turnuvası buradan duyurmaktan gurur duyuyoruz. Biz tenisin sokaklardan sahalara yayılmasında istiyoruz. En büyük desteğini federasyondan aldık. Federasyonla birçok yerde sokak tenis ile projeleri yapıyoruz. Sponsor olarak tenisin yayılmasını istiyoruz. O nedenle bu işlere destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

DURMUŞ: "AMACIMIZ TENİSİN HER YERDE OYNANMASI"
Amaçlarının tenisin her yerde oynanmasını sağlamak olduğunu belirten Cengiz Durmuş, "Bunun için oyunculara, destekçilere ihtiyacımız var. Yıllarca hayal ederken hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Türkiye'nin dünyadaki yerini alabilmesi bizi çok mutlu ediyor. Bir çim kort turnuvamız eksikti. Bakanlığımızın çizmiş olduğu hedeflere gerçekleştirdik. Bu sene ilk kez çim zeminde Wimbledon'dan önce yapılacak. 81 ilde 81 proje yaparak herkesin tenisin oynaması için sokaklara indik. Sokaklardan kortlara. Kortlardan da olimpiyatlara diye proje geliştirdik. Bu sadece turnuva sportif olay değil. Truzim açısından da Antalya için iyi olacak" diye konuştu.

YILMAZ: "DÜNYA'DA İLK KEZ HOTEL İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK"
Turnuvanın 24 Haziran-1 Temmuz'da Antalya Belek'te yapılacağını hatırlatan Ümit Yaşar Yılmaz, "Wimbledon'dan önce son çim turnuvası. Dünya'da ilk kez hotel içinde gerçekleşecek. Çim kortlar bu turnuva için yapıldı. Turnuvada Wimbledon'da kullanılan top kullanılacak. Turnuvanın bilet fiyatları normal maçlarda 15 TL'den final maçları ise 75 TL'den başlayacak" ifadelerini kullandı.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol / İHA)

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