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ATO Başkanı Baran büyüme verilerini değerlendirdi
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ATO Başkanı Baran büyüme verilerini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, büyüme hızının yüzde 5 olarak gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, 'İstikrar ve güven ortamı rakamlara büyüme olarak yansıdı' dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, büyüme hızının yüzde 5 olarak gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "İstikrar ve güven ortamı rakamlara büyüme olarak yansıdı" dedi.
TÜİK tarafından açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla birinci çeyrek verilerini değerlendiren Baran, hane halklarının nihai tüketim harcamalarının yüzde 5,1 oranında arttığı ilk çeyrekte, devletin nihai tüketim harcamalarının yüzde 9,4, mal ve hizmet ihracatında yüzde 10,6 oranında artış kaydettiğini belirtti. Baran, "Coğrafyasında yaşanan olumsuzluklara, Rusya başta olmak üzere ihracat pazarlarındaki sıkıntılara rağmen, Türkiye ekonomisinin büyüme sağlaması çok sevindirici bir gelişmedir. Büyümenin hızını artırarak ilerleyen Türkiye'nin kaliteyi de zaman geçirmeden yükseltmesi gerekiyor. Türkiye'de iç tüketim ve kamu harcamalarına dayalı, cari açık oluşturan büyüme yerine ihracata ve yatırıma dayalı, kaliteli bir büyüme sağlanmalıdır" dedi.
"İstikrar ve güven ortamı rakamlara büyüme olarak yansıdı" diyen Baran, bugün açıklanan yüzde 5'lik büyüme rakamının Türkiye'nin ekonomik gücünü dünyaya göstermesi açısından etkileyici bir hamle olduğunu söyledi. Bu haliyle Türkiye'nin, dünyanın en büyük 17'nci ve Avrupa'nın da en büyük 6'ncı ekonomisi olduğuna dikkat çeken Baran, "Büyüme rakamları, kamunun özel sektöre yönelik desteklerinin ve reform paketlerinin karşılığını bulduğunun, özel sektörün de istikrar, güven ve doğru destek sistemiyle başarıya ulaştığının tescillenmesidir" diye konuştu. Baran, şunları söyledi:
"İstikrar ve güven ortamının etkisiyle gerileyecek olan döviz kurları ve faiz oranları, özel sektörün yatırımlarının hızlanmasına zemin hazırlayacaktır. Üretim ve yatırımları destekleyici teşvikler ile reformların etkisi büyüme verilerinde ivmeye neden olacaktır. Büyüme oranlarının önümüzdeki dönemde de yüzde 5 ve üzerinde devam etmesini bekliyoruz. Bunun için biz de özel sektör olarak üzerimize düşen vazifeyi seve seve yerine getireceğiz."
(Bayram Kılınçer /İHA)

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