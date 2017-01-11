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Atmaca uyardı
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Atmaca uyardı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, Türkiye'nin çok büyük bir operasyonun içerisinde olduğunu belirterek bu sıkıntılı süreçte Sivil Toplum Örgütleri olarak halkı motive etmeleri gerektiğini söyledi. Atmaca, bölgenin kalkınması için de sanayinin olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, Türkiye'nin çok büyük bir operasyonun içerisinde olduğunu belirterek bu sıkıntılı süreçte Sivil Toplum Örgütleri olarak halkı motive etmeleri gerektiğini söyledi. Atmaca, bölgenin kalkınması için de sanayinin olmazsa olmazları olduğunu vurguladı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Atmaca'nın yönettiği toplantıda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, siyasi ve ekonomik yönden yaşanan son gelişmelerle birlikte Trabzon ve bölgenin kalkınması için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, Türkiye üzerinde gerçekten çok büyük oyunlar oynandığını belirterek "Gerçekten ülkemizde büyük oyunlar oynanıyor. İnsanımız artık uyandı. O kadar algı yönetimi yapıldı. O kadar çalışmalar yapıldı. Gezi olayları, Kobani olayları ve 17-25 Aralık gibi çok enteresan oyunlar oldu ama halk devletten ve hükumetten desteğini çekmedi. Avrupa bunu görüyor ve Türkiye'nin ipinin çekilmesi için önemli bir sebep, söz konusu tarihlere kadar hedef Recep Tayyip Erdoğan'dı. O giderse kontrol yine elimize geçer beklentisi vardı. Halkımız uyandı ve her şeyi görüyor. Siyasi atraksiyonların yanında ekonomik argümanlar da kullanılıyor. Vatandaşlar dövizini bozduğu halde Dolar ve Euro tutulamıyor. Çünkü sürekli dışarıdan yapılan müdahaleler var" ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ile ilgili yapılacak referandumun bir atlama taşı olacağı yönünde beklenti olduğunu belirten Atmaca, "Çünkü Türkiye'nin siyasi yapısıyla alakadar olan bütün herkes Anayasa değişikliğine odaklanmış durumda. Memleket adına olumlu bir sonuç çıkarsa beliki dışardan müdahaleler biraz daha azalır. Terörle mücadele insanların işine odaklanmasının önüne geçiyor. Sivil Toplum Kuruluşları ve dernekler özellikle bu süreçte halkın nabzını tutması lazım. Dışardan yapılan bu müdahelelere karşı bizimde halkımızı motive etmemiz lazım. Türkiye'de bu sürecin böyle devam etmeyeceğini ve düzeleceğine inanıyoruz" dedi.

"Sanayi olmazsa olmazımızdır"

Geçmişte ülke sanayisine bakıldığında Trabzon'un bir lokomotif bir kent pozisyonunda olduğunu belirten Atmaca, "Bizim burada geçmişte üretim anlamında bir sıkıntımız yoktu. Dönemler değiştikçe lojistik sorunlarda artmaya başladı. Gelinen süreçte Trabzon kendini yenileyemedi. Bölge turizme yöneldi ama 2016 yılında ortaya çıkan sorunlardan turizmin ne kadar etkilendiğini gördük. Bir toplumun kalkınabilmesi için mutlaka o toplumun sanayi gücüne ihtiyacı vardır. Burada üretecinin önünün açılması önemli. Devletin bu noktada bir irade ortaya koyup yeni sanayi alanları oluşturması gerekir. Doğu Bölgesi'nde verilen teşvikler çok güzel ve önemli. Bizim bölgemizde çok şükür terörle alakalı bir sorun yok ama kalkınma sorunu var. Göç sorunu var. Devlet politikası olarak bu bölgelerin geliştirilmesi çok önemli. Trabzon'da sanayi inkar edilemez bir ihtiyaç. Trabzon'un kalkınması için sanayinin olması gerekiyor. Orta ölçekli, küçük ve yan sanayilerin bölgemizde olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
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