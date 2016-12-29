29.12.2016 17:59 ATM'ye yerleştirdiği aparatla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ATM'ye aparat takarak dolandırıcılık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ATM'ye aparat takarak dolandırıcılık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Çark Caddesi üzerinde bulunan bir ATM'ye aparat yerleştiren bir şahıs, iki vatandaşın toplam 4 bin 350 TL'sini çaldı. Mağdur vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan hırsızın Murat G. (35) olduğu tespit edildi.



Polis tarafından aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

