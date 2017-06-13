ATM'de unuttuğu parayı kaptırdı

Karacabey'de bir vatandaş para çekmek için gittiği ATM'de parasını ve kartını unuttu. Sırada bekleyen başka bir müşteri ise parayı alarak kayıplara karıştı.

Karacabey'de bir vatandaş para çekmek için gittiği ATM'de parasını ve kartını unuttu. Sırada bekleyen başka bir müşteri ise parayı alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'de ikamet eden emekli doktor Zafer B. para çekmek için gittiği ATM'de işlem sonrası parayı ve kartı almadan sadece fişini alarak ayrıldı. Kısa bir süre sonra yaptığı hatayı fark eden Zafer B., ATM'ye gittiğinde ise para ve kartın yerinde olmadığını gördü.

Bankaya giderek durumu anlatınca ATM kamerası incelemeye alan görevliler, Zafer B.'nin yaptığı işlem sonrası kartı ve çekmek istediği bin lirayı almadan ayrıldığını tespit etti. Parayı ve kartı ise hemen ardından sırada bekleyen bir vatandaşın alarak kayıplara karıştığını görüldü.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Yasin Keskin /İHA)