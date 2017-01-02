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Atları telef olan aileye yardım eli
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Atları telef olan aileye yardım eli

Manisa'da kağıt toplamada kullandıkları atları, kazı çalışmalarında açılan çukura düşerek telef olan aileye, Yunusemre Belediyesi sahip çıktı.

Manisa'da kağıt toplamada kullandıkları atları, kazı çalışmalarında açılan çukura düşerek telef olan aileye, Yunusemre Belediyesi sahip çıktı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Merkez Efendi Mahallesi'nde at arabasıyla kağıt topladığı sırada, atı kazı çalışmasında açılan çukura düşen Soygezer ailesini ziyaret etti. Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren 4 çocuklu Silvan-Derya Soygezer çiftinin 5. çocukları da yolda. Ailenin çocuklarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Çerçi, çocukları çeşitli hediyelerle sevindirdi. Çerçi, ayrıca eğitim yardımı yapacaklarını kaydetti. İşsiz kalan baba Silvan Soygezer'e iş sözü veren Belediye Başkanı Çerçi, ailenin evinin ve eşyalarının yenilenmesi konusunda da çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Çocukların eğitimine de destek vereceklerini kaydeden Başkan Çerçi, "Yaşanan durum gerçekten çok üzücü. Ailemiz, kağıt toplayıcılıkla geçimini sağlıyor. At arabasıyla karton ve kağıt topluyor. Köstebek yuvasına dönen yollar ailemizi de mağdur etti. Kağıt topladığı sırada arabayı çeken atları yola düşerek telef oldu. Başından beri zamanlamasının ve yönteminin yanlış olduğunu söylediğimiz kazı çalışmaları yüzünden mağdur olan ailemizin durumunu öğrenince ziyaret etmek istedik. Onların daha fazla mağdur olmaması için imkanlarımız ölçüsünde kendilerine destek vereceğiz" diye konuştu.

Başkan Çerçi'nin ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Anne 24 yaşındaki Derya Soygezer ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Tek geçim kaynağımız olan atımızı kazılan çukura düşmesi sonucu kaybettik. At arabamız ile kağıt topluyorduk. Şu anda herhangi bir işte çalışmıyoruz. Başkanımıza yapacağı yardımlardan dolayı minnettarız. Çok teşekkür ederiz". Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını aktaran 25 yaşındaki baba Silvan Soygezer de duyarlılığından dolayı Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Şu anda işsizim. Bizlere yardım elinizi uzattınız. Allah sizden razı olsun" dedi.
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