Atlar bu kez güzellik için yarıştı

Hipodromlarda birinci gelmek için kıyasıya koşan atlar, bu kez güzellik yarışmasını kazanmak için piste çıktı. Görünüş ve hareketleri değerlendirmeye alınan 7 Arap atından birinciliği Deli Ünveren göğüsledi.

Türkiye Jokey Kulübü ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Uluslar arası At ve Binicilik Fuarı ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu.Yarış pistinde kıyasıya mücadele eden atlar, bu kez güzellik yarışmasına birinci seçilmek için jürinin karşısına çıktı.

Veliefendi Hipodromunun Padok pistinde gerçekleşen 2. Geleneksel At Güzellik Yarışması'nda atçılık alanında uzman 3 jüri, yarışmacılar Yakutiye, Deli Ünveren, Miralp, Anadolu Hisarı, Palermo, Buharalı ve Signora adlı 7 Arap atını değerlendirmeye aldı.

Tek tek piste çağrılan atlar, yarışmayı izlemeye gelen 7'den 70'e herkes tarafından büyük beğeni topladı. Atlar, pist etrafında birer tur attıktan sonra toplu olarak jürinin önüne çıktı.

At güzellik yarışmasının, kadınların güzellik yarışmasına benzediğini ancak atlarda dişi ve erkek ayrımı yapılmadığını kaydeden at rehberliği eğitmeni İlgin Göksel "Bu fuarı Türkiye'de 4'üncü kez yapıyoruz, sektörü bir araya getiriyoruz. Atlarda görünüş önemli. Altın orana uyuyorlar mı, boyun, baş, omuzlar, gövde, atın hareketi, renk tonu, bakışları, gözleri kriterler jüri tarafından değerlendiriliyor. Burda hem dişi hem erkek atlar olacak. Aslında performansı pistlerde gösteren atlar bu kez farklı bir taraftan değerlendirilecekler" dedi.

Yürüyüş, boy, kilo, bakış ve vücut oranları değerlendirilen 7 attan Deli Ünveren 1., Buharalı 2. ve Anadolu Hisarı 3. seçild. Birinci atın sahibine Antalya'da çift kişilik tatil ve uçak bileti, ikinci atın sahibine lüks marka aracı 2 gün kullanma hakkı, 3. atın sahibine ise İstanbul'da lüks bir otelde 1 gece konaklama hediye edildi.

(Başak Akbulut - Harun Basat / İHA)