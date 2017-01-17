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Atlama kuleleri yeniden inşa edildi
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Atlama kuleleri yeniden inşa edildi

Erzurum'da, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014 tarihine meydana gelen heyelanla göçen atlama kuleleri, 11-18 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacak olan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için yeniden inşa edildi.

Erzurum'da, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014 tarihine meydana gelen heyelanla göçen atlama kuleleri, 11-18 Şubat 2017 tarihlerinde yapılacak olan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için yeniden inşa edildi.
Erzurum'un ev sahipliğinde yapılacak Avrupa'nın 50 ülkesinden 17 yaş altı olimpik sporcuların yarıştığı ve dünyanın en büyük olimpik kış sporları organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyan EYOF için kentteki kış sporları tesislerinin eksikleri gideriliyor. Erzurum'un simgesi haline gelen Kiremitlik Tepe'deki atlama kulelerinin pistlerindeki çökme nedeniyle başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları da tamamlandı. EYOF'a yetiştirilen atlama kulelerinde bugün gece saatlerinde eksi 15 dereceyi bulan soğuk hava altında Türk sporcular nefes kesen deneme atlayışlarını gerçekleştirdiler.
Heyelan nedeniyle göçük meydana gelen atlama kulelerinde yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra ilk deneme atlayışları yapılmış oldu.
Deneme atlayışlarını Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve çok sayıda sporsever izledi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesi Perviz Aral, "Bu tesis dünyadaki sayılı kulelerden bir tanesidir. Birçok yerde uluslararası yarış izledim. En son izlediğim yarışlardan bir tanesi de Soçi'deki Kış Olimpiyatlarıydı 2014. Buradaki tesisin oradan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sporculara kazasız başarılı yarışlar diliyorum" diye konuştu.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
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