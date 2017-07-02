Atiye Sivrihisar'ı salladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gece konuğu ünlü şarkıcı Atiye oldu.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gece konuğu ünlü şarkıcı Atiye oldu. 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Nasreddin Hoca'nın "Dünyanın merkezi burasıdır" diye işaret ettiği Sivrihisar'da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde konserler devam ediyor. Dün Mustafa Ceceli'nin sahne aldığı ilçede, bu gece Atiye rüzgarı esti. Yeni single parçalarıyla birlikte hayranlarından gelen istek parçaları da söyleyen Atiye, yaklaşık 1 saat sahne aldı. Daha sonra sahneye çıkan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Atiye'ye Nasreddin Hoca plaketi verdi. Dans ekibinin de gösterileriyle kalabalık alanı coşturan Atiye, havai fişeklerle sahneye veda etti. (Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)
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