Atiye gençlerle birlikte söyledi

Pop müziğin ünlü ismi Atiye, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Maltepe'de sahne aldı. Geceye katılanlar hep bir ağızdan Atiye şarkılarını söyledi.

Pop müziğin ünlü ismi Atiye, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Maltepe'de sahne aldı. Geceye katılanlar hep bir ağızdan Atiye şarkılarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 98'inci yıl dönümü coşkusu, Maltepe'de Atiye konseriyle kutlandı. Maltepe Meydan'ı dolduran vatandaşlar başarılı solistin seslendirdiği parçalarla keyifli anlar yaşadı. Maltepeli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sevilen şarkılarını seslendiren Atiye'ye vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti. Atiye ayrıca şarkı arasında herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.

Konser sırasında Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner tarafından günün anısına Atiye'ye hediye takdim edildi.

(Serdal Altıntepe/İHA)