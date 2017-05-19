Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Atınordu, Elit Performans Direktörü EdGraper ile anlaştı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Atınordu, Elit Performans Direktörü EdGraper ile anlaştı

Altınordu, daha önce Ajax'ta da görev yapan EdGraper'i Elit Performans Direktörü olarak 6-19 yaş takımlarının sorumluluğuna getirdi.

Altınordu, daha önce Ajax'ta da görev yapan EdGraper'i Elit Performans Direktörü olarak 6-19 yaş takımlarının sorumluluğuna getirdi.
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldızları futbola kazandıran, örnek yapılanmasıyla Avrupa'nın dikkatle izlediği bir kulüp konumuna yükselen Altınordu, daha önce Ajax'ta da görev yapan EdGraper'i, Elit Performans Direktörü olarak 6-19 yaş takımlarının sorumluluğuna getirdi. Son olarak, 2020 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'daki Aspire Academy'nin başında bulunan Graper, ünlü teknik adamlar Louis Van Gaal ve DanyBlind ile birlikte çalıştı, Fenerbahçeli Van Der Wiel'in de antrenörlüğünü yaptı.

ÖZKAN: "ÖNCE BEYİNLERİ DEĞİŞTİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"
Graper ile uzun süredir temas halinde bulunduklarını söyleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, Hollandalı teknik adamın işbaşına gelmesiyle birlikte Altınordu'da beyin merkezli eğitimin başlayacağını açıkladı. "Önce beyinleri değiştirmeye başlayacağız" vurgusu yapan Özkan, "Altınordu'da hardware sürecini geride bıraktık. Şimdi sıra softwarede, yani yumuşak dokunuşlarda. Antrenör eğitimi de bunun önemli bir parçasını oluşturacak. Alanında uzman olan Graper ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Türkiye'de ne yazık ki profesyonel takım ve altyapı antrenörlüğü henüz tam anlamıyla ayrılmadı. Altyapı antrenörlüğü farklı bir uzmanlık gerektiriyor " dedi.

GRAPER: "TÜRKİYE, YÜKSEK OYUNCU POTANSİYELİNE SAHİP"
Graper ise Türkiye'de yüksek bir oyuncu potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, "Bu potansiyeli ortaya çıkarmak temel görevimiz. Rol model oyuncular yetiştirmek, A takımın Süper Lig'e yükselme sürecine katkıda bulunmak, daha fazla ve daha yetenekli futbolcular keşfetmek bu görevin ana parçaları olacak. Altınordu'yu uzun zamandır dikkatle takip ediyorum. Bunu sadece ben değil, tüm Avrupa kulüpleri yapıyor. Bu açıdan 5 yıllık süreçte yapılanlar büyük değer taşıyor" diye konuştu.
Altınordu'nun düzenlediği ulusal ve uluslararası turnuvaların oyuncu gelişimine büyük katkı sağladığını, 4 ayrı merkezdeki tesislerin diğer kulüplerden farklılaşma yaptığını da belirten Graper, "Başarı, küçük yaş takımlardan başlayıp, A takıma kadar devam eden bin zincirdir. Türk futbolunda sorun olduğu fikrine katılmıyorum. Çünkü ben çözüme odaklıyım. Her ülkenin kendine özgü sorunları var. Önemli olan kalıcı çözüm yolları üretebilmek ve gelecek planlamasını yapabilmek" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek
KKTC'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Cami hırsızı kaidede mahsur kaldı
Çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşıldı
Köpeğini getirene 5 bin lira verecek
Eto'o gönülleri Ay-Yıldız ile fethetti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
Almanya İncirlik krizinde AWACS'ları gündeme getirdi
Almanya İncirlik krizinde AWACS'ları gündeme getirdi
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Başbakan Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
ABD Suriye'de Esad güçlerini vurdu
ABD Suriye'de Esad güçlerini vurdu
Yeniden yapılandırma teklifi yasalaştı
Yeniden yapılandırma teklifi yasalaştı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek
AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek
KKTC'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
KKTC'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Cami hırsızı kaidede mahsur kaldı
Cami hırsızı kaidede mahsur kaldı
Çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşıldı
Çığ altında kalan kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşıldı
Köpeğini getirene 5 bin lira verecek
Köpeğini getirene 5 bin lira verecek
Eto'o gönülleri Ay-Yıldız ile fethetti
Eto'o gönülleri Ay-Yıldız ile fethetti
Turist kadının ayağı yürüyen banda sıkıştı
Turist kadının ayağı yürüyen banda sıkıştı
Türkiye'de yaşayan İranlılar sandık başına gitti
Türkiye'de yaşayan İranlılar sandık başına gitti
'En büyük hayalim başörtülü sporcuların sahalarda olması'
'En büyük hayalim başörtülü sporcuların sahalarda olması'
Cezaevi firarisi, eşine döner bıçağıyla saldırdı
Cezaevi firarisi, eşine döner bıçağıyla saldırdı
Yüksek öğrenim aşkı yaş tanımıyor
Yüksek öğrenim aşkı yaş tanımıyor
İstiklal Marşı'nı bir de onlardan dinleyin
İstiklal Marşı'nı bir de onlardan dinleyin

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English