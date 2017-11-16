16.11.2017 14:58 Atina'da ölü sayısı artıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Atina yakınlarında bulunan Attica bölgesinde bugün yeniden şiddetlenen yağışlar can almaya devam ediyor. Bölgede etkili olan selde 16 kişi hayatını kaybetti. Selde kayıp olan altı kişiden birine sağ olarak ulaşıldı, selden etkilenen 38 kişi ise tedavi görmek üzere hastanelere götürüldü. Başbakan Alexis Çipras, felaket nedeniyle ülkede bir gün yas ilan edildiğini duyurdu.

Yaşanan sel felaketinde Atina'nın birçok bölümünde yollar nehirlere döndü. Bölgede yüzlerce ev ve araç zarar görürken, kentte geçici süreyle eğitime ara verildi. Atina ve Selanik arasındaki Ulusal Karayolu üzerindeki trafikte aksamalar yaşanıyor. Şiddetli yağmur Atina'nın batı bölgelerinde etkili olmaya devam ederken Mandra bölgesindeki ana yol bugün yine sular altında. Sel felaketi Ioannina, Metsovo and Zitsa bölgelerinde de hasara yol açtı. Yerel medya bölge karayolu ağının birçok bölümünde kaya düşmeleri ve toprak kayması olduğu yönünde vatandaşları uyardı.

Ulusal Meteoroloji Hizmetleri (EMY), sonraki günlerde olabilecek şiddetli yağmur ihtimaline ilişkin acil bir bülten uyarısı yayınladı. Yayınlanan raporda, şiddetli yağış ve fırtınaların devam edeceği, dolu şeklinde yağışlarının görülebileceği bildirildi.



