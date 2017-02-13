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Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
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Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı

FETÖ'nün medya yapılanması hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi! Atilla Taş için bakın kaç yıl hapis cezası istendi!

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) medya yapılanmasına ilişkin yürütülen ve aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından, terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame üzerinde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi tamamlandı. Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulünü kararlaştırdı.

Heyet ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şüpheliler, 27-31 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıkacak.

ŞÜPHELİLER

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüpheliler Said Sefa, Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İKİ ŞÜPHELİ BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI

Şüpheliler hakkında, açık kaynak taramaları, TMSF kayıtları, MASAK raporu, ByLock sorgulamaları, şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, arama tutanakları, dernek ve vakıf kayıtları ile HTS dökümlerinin delil olarak yer aldığı iddianamede, şüphelilerden yazar Ufuk Şanlı ile televizyoncu Oğuz Usluer'in örgütün şifreli haberleşme programı olan ''ByLock'' kullanıcısı olduğu belirtildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Bülent Ceyhan'ın ise ikametgahında yapılan aramada 1 dolar bulunduğu ifade edilen iddianamede, Ceyhan'ın Türk Hava Kuvvetlerine ait Yüzbaşı rütbeli askeri üniforma ile fotoğrafının tespit edildiği yer aldı.

TASFİYE SÜRECİNİN HAKLILIĞI YÖNÜNDE KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI

İddianamede, şüpheli Hanım Büşra Erdal'ın örgüt tarafından TSK'nın üst düzey komutanlarının tasfiye edilip örgüt mensuplarının yerleştirilmesi sürecinde yazdığı yazılarla tasfiye sürecinin haklılığı yönünde kamuoyu oluşturmaya çalıştığı aktarıldı.

Erdal'ın attığı twitlerle bu kişilerin ailelerinin tepkisini topladığı belirtilen iddianamede, örgütün yaptığı soruşturma ve açtığı davaların, devleti ele geçirme amacı taşıdığı tespit edilip soruşturmalar başlayınca şüpheli Erdal'ın bu soruşturmaları ''kumpas'' olarak nitelendirip halk nezdinde itibarsızlaştırarak örgüt adına faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği vurgulandı.
Şüpheli Ünal Tanık'ın sahibi olduğu ''Rotahaber'' internet sitesinde FETÖ'nün söylemlerini sık sık topluma duyurduğu ve örgütün kara propaganda hesabı olan "fuatavni" hesabına yazılar yazdırılıp paylaşımlarını topluma ilettiği anlatılan iddianamede, ''Buna rağmen resmi kurumlarca talep edildiğinde 'fuatavni' ile ilgili herhangi bir hesap veya kimlik bilgisini vermemiştir. Algıya yönelik Rotahaber ile ilgili çok sayıda tespit, dosya arasındadır. Bu şekilde örgüt adına algı faaliyetlerinde bulunarak ve örgütün kara propaganda hesabı kullanıcısının bilgilerini resmi kurumlardan gizleyerek, şüphelinin örgüt üyesi olduğu kanaatine varılmıştır.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

CEZA İSTEMLERİ

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Said Sefa'nın, terör örgütünün sosyal medyadaki propaganda aracı olarak kullandığı ''fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Sefa hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ATİLLA TAŞ'IN DA OLDUĞU DİĞER SANIKLARA 7.5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede diğer 28 sanık, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
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