Atıklar süs eşyası oldu

Kırşehir'de emekli pazarcı Ali Osman Yurdugüzel, atölyeye çevirdiği evinin bodrum katında, topladığı atıkları süs eşyalarına ve evde kullanılabilecek dekoratif araç gereçlere çeviriyor.

Kırşehir'de emekli pazarcı Ali Osman Yurdugüzel, atölyeye çevirdiği evinin bodrum katında, topladığı atıkları süs eşyalarına ve evde kullanılabilecek dekoratif araç gereçlere çeviriyor.

Emekli Ali Osman Yurdugüzel, insanların çöp olarak gördüğü malzemeleri, askere gitmeden önce kısa süre çalıştığı marangozluktan kalan bilgisiyle tekrar kullanılabilir hale getirmeye başladı. Evinin bodrum katını atölyeye çeviren Ali Osman Yurdugüzel, emekli olduktan sonra el sanatlarına olan ilgisinin farkına vardığını söyledi. Ali Osman Yurdugüzel, "Eski malzemelere merakım vardı, askerden önce marangoz yanında çalışmam da bunda etkili oldu. İnsanların eski diye gördüklerini tekrar kullanıma kazandırmayı seviyorum. Örneğin, alt tarafı jant kapağı üzeri ise avize olan bir sehpa tasarladım. Çöpten aldığım atık bir malzeme ile de darbuka yaptım. Unutulan bir geleneği de canlandırmak için gelin çeyiz sandığı ve kürsüsü yaparak genç kızlara da hediye ediyorum. Toplumumuzda tamamen unutulan kasnakçılık sanatını ise Kahramanmaraş'tan getirttiğim kasnaklara tahtalardan da destek alarak yaptığım ekmek külekleri ile hatırlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.



ATATÜRK VE NEŞET ERTAŞ HAYRANI

Eserlerinde Atatürk ve Neşet Ertaş'ın siluetleri ile sözlerini çokça kullanan Ali Osman Yurdugüzel, "Atatürk ve Neşet Ertaş hayranıyım. Atatürk olmasa bu günlere gelemezdik. Neşet Ertaş ise Kırşehir'i tanıtan isim oldu" dedi.



"EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Eşinin yaptığı işlere destek verdiğini dile getiren Nebahat Yurdugüzel ise, "1968'den bu yana beraberiz. 4 çocuğumuz var. Onların yuvalarını kurduk. Biz buradayız. Ali Osman Bey evin altında el sanatları yapıyor. Ben de elimden geldiği kadar eşime yardımcı oluyorum. Beraber yaptığımız işi seviyoruz. İnsanların çöpe attıkları ürünleri değerlendiriyoruz. Atık maddeleri atmasınlar bize getirsinler bizler de eser ortaya çıkartıp onlara hediye edelim" ifadelerini kullandı.

(Enderhan Öz / İHA)