Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Atıklar süs eşyası oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Atıklar süs eşyası oldu

Kırşehir'de emekli pazarcı Ali Osman Yurdugüzel, atölyeye çevirdiği evinin bodrum katında, topladığı atıkları süs eşyalarına ve evde kullanılabilecek dekoratif araç gereçlere çeviriyor.

Kırşehir'de emekli pazarcı Ali Osman Yurdugüzel, atölyeye çevirdiği evinin bodrum katında, topladığı atıkları süs eşyalarına ve evde kullanılabilecek dekoratif araç gereçlere çeviriyor.
Emekli Ali Osman Yurdugüzel, insanların çöp olarak gördüğü malzemeleri, askere gitmeden önce kısa süre çalıştığı marangozluktan kalan bilgisiyle tekrar kullanılabilir hale getirmeye başladı. Evinin bodrum katını atölyeye çeviren Ali Osman Yurdugüzel, emekli olduktan sonra el sanatlarına olan ilgisinin farkına vardığını söyledi. Ali Osman Yurdugüzel, "Eski malzemelere merakım vardı, askerden önce marangoz yanında çalışmam da bunda etkili oldu. İnsanların eski diye gördüklerini tekrar kullanıma kazandırmayı seviyorum. Örneğin, alt tarafı jant kapağı üzeri ise avize olan bir sehpa tasarladım. Çöpten aldığım atık bir malzeme ile de darbuka yaptım. Unutulan bir geleneği de canlandırmak için gelin çeyiz sandığı ve kürsüsü yaparak genç kızlara da hediye ediyorum. Toplumumuzda tamamen unutulan kasnakçılık sanatını ise Kahramanmaraş'tan getirttiğim kasnaklara tahtalardan da destek alarak yaptığım ekmek külekleri ile hatırlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.

ATATÜRK VE NEŞET ERTAŞ HAYRANI
Eserlerinde Atatürk ve Neşet Ertaş'ın siluetleri ile sözlerini çokça kullanan Ali Osman Yurdugüzel, "Atatürk ve Neşet Ertaş hayranıyım. Atatürk olmasa bu günlere gelemezdik. Neşet Ertaş ise Kırşehir'i tanıtan isim oldu" dedi.

"EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"
Eşinin yaptığı işlere destek verdiğini dile getiren Nebahat Yurdugüzel ise, "1968'den bu yana beraberiz. 4 çocuğumuz var. Onların yuvalarını kurduk. Biz buradayız. Ali Osman Bey evin altında el sanatları yapıyor. Ben de elimden geldiği kadar eşime yardımcı oluyorum. Beraber yaptığımız işi seviyoruz. İnsanların çöpe attıkları ürünleri değerlendiriyoruz. Atık maddeleri atmasınlar bize getirsinler bizler de eser ortaya çıkartıp onlara hediye edelim" ifadelerini kullandı.
(Enderhan Öz / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Konut alımında senet kullanım oranı yüzde 47'ye yükseldi
'Kısıtlamaların artıkları da kaldırıldı'
Konya'ya şehit ateşi düştü
Düzce'de açıkta alkol almak yasaklandı
El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 ölü
Sofuoğlu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki şovu havadan görüntülendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Boğaz'dan bir dev geçti! Seferler durdu
Boğaz'dan bir dev geçti! Seferler durdu
Merkel, İncirlik için son kez deneyecek
Merkel, İncirlik için son kez deneyecek
Kabil kana bulandı: 54 ölü, 320 yaralı
Kabil kana bulandı: 54 ölü, 320 yaralı
Çavuşoğlu: İncirlik'i şu anda Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil
Çavuşoğlu: İncirlik'i şu anda Alman parlamenterlere açmamız mümkün değil
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Konut alımında senet kullanım oranı yüzde 47'ye yükseldi
Konut alımında senet kullanım oranı yüzde 47'ye yükseldi
'Kısıtlamaların artıkları da kaldırıldı'
'Kısıtlamaların artıkları da kaldırıldı'
Konya'ya şehit ateşi düştü
Konya'ya şehit ateşi düştü
Düzce'de açıkta alkol almak yasaklandı
Düzce'de açıkta alkol almak yasaklandı
El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 ölü
El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 ölü
Sofuoğlu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki şovu havadan görüntülendi
Sofuoğlu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki şovu havadan görüntülendi
Darbe sanığına 'Siz saf mısınız ya' tepkisi
Darbe sanığına 'Siz saf mısınız ya' tepkisi
Tarkan, Fizy'nin yeni yüzü oldu
Tarkan, Fizy'nin yeni yüzü oldu
Zeytinlik alanlara yatırım yapılmayacak
Zeytinlik alanlara yatırım yapılmayacak
Atıklar süs eşyası oldu
Atıklar süs eşyası oldu
Akaryakıt firmalarına PKK operasyonunda 8 tutuklama
Akaryakıt firmalarına PKK operasyonunda 8 tutuklama
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kosova'yı 3-0 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kosova'yı 3-0 mağlup etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English