Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise gol vuruşu ve dayanıklılık çalışması yaptı.
N'DOYE'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI Trabzonspor forvet oyuncu N'Doye'ye, 32. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'u takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. (Gökmen Şahin / İHA)
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