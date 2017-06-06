Atiker Konyaspor hocasını buldu

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.
Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takım, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaşmaya vardı. Konya'ya gelen tecrübeli teknik adam ile en kısa sürede sözleşme imzalanması bekleniyor.
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