Atiker Konyaspor hocasını buldu

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı takım, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Reşit Akçay ile anlaşmaya vardı. Konya'ya gelen tecrübeli teknik adam ile en kısa sürede sözleşme imzalanması bekleniyor.

